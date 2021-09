¿Cómo ha conquistado Teresa Perales 27 medallas olímpicas en natación si la primera vez que se tiró al agua para aprender a nadar le recomendaron que probara mejor con otro deporte? ¿Cómo se ha convertido Alexia Putellas en la referente de miles de niñas que sueñan con ser futbolistas y que hasta hace no mucho se fijaban en Messi o Cristiano? ¿Cuántos obstáculos ha tenido que superar Sandra Sánchez hasta lograr coronarse como la reina olímpica del kata? ¿Qué pasa por la cabeza de deportistas como Roberto Bautista o Fernando San Emeterio cuando aparece el miedo y la presión?

Será a partir del mes de octubre cuando podremos conocer estas y otras muchas respuestas. ¿Cómo? Con solo apretar el 'play'. Porque eso es lo que nos ofrece la nueva plataforma de formación online 'Maestros del deporte'.

Este 'netflix' formativo, que ya está en periodo de pruebas, pretende convertir a grandes deportistas como Sandra Sánchez, Marcos Llorente, Alexia Putellas, Arthur Melo, Teresa Perales, Sergio Scariolo y Roberto Bautista, entre otros, en nuestros profesores particulares.

Y todo, para acercarnos al deporte desde un punto de vista completamente distinto al que estamos acostumbrados. Porque como dice el brasileño Arthur Melo, ex futbolista del FC Barcelona y ahora en la Juve, "se puede aprender mucho escuchando a gente que ha logrado grandes cosas". Es más, ahora que el campeón del Calcio ya es 'Maestro', no duda en señalar que "antes de ser jugador de fútbol me hubiera encantado tener la oportunidad de escuchar y ver a las personas que yo miraba en la tele hablando conmigo".

Pero el ambicioso plan de 'Maestros del Deporte' no acaba con reunir en el mismo equipo a las medallistas olímpicas Teresa Perales y Sándra Sánchez, al campeón de Liga con el Atlético Marcos Llorente, a la mejor jugadora de Europa de fútbol -Alexia Putellas-, al reconocidísimo Sergio Scariolo o al ganador de la Davis en 2019, Roberto Bautista. La plataforma online promete acercarnos al deporte desde todos los ángulos. Por ello, también tendrán su lugar aquellos profesionales que acompañan a los deportistas en el camino hacia el éxito.

"Se puede aprender mucho escuchando a gente que ha logrado grandes cosas" Arthur Melo - Jugador de la Juventus y ex del FC Barcelona

Los 'Mentores', como los han denominado los creadores del proyecto, "te mostrarán las claves para conseguir la mejor versión de ti mismo", indican desde la plataforma, incidiendo en que "con ellos aprenderás conocimientos que podrás aplicar en tu día a día, como por ejemplo: marca personal, entrenamiento, nutrición, negociación, legalidades, psicología o relaciones personales".

En esa lista de 'Mentores' aparecen Joseba del Carmen, coach de deportistas como el golfista número uno del mundo, el español Jon Rahm; el doctor Tomás Fernández, jefe del servicio de Medicina y Traumatología del Deporte en la Clínica Cemtro; el psicólogo Chema Buceta, la reconocida sexóloga Lorena Berdúm, el periodista Rubén Uría o el abogado Juan de Dios Crespo, entre otros.

El 'netflix' del deporte

Aunque 'Maestros del Deporte' ya ha iniciado su prelanzamiento, será a partir del mes de octubre cuando entre en pleno funcionamiento con 57 profesores, entre 'Maestros' y 'Mentores'; cuarenta cursos de formación y quince píldoras informativas. Todo para ofrecer una nueva alternativa de ocio y formación que llega dispuesta a convertirse en el 'netflix' del deporte.