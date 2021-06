La prematura eliminación de ElPozo Murcia en el play off está haciendo que la postemporada sea más convulsa de lo habitual. El club murciano consiguió quedar campeón de liga regular después de una segunda vuelta excepcional pero la derrota ante Valdepeñas en primera ronda fue un duro varapalo.

“Ha sido un año decepcionante”, expresaba Fran Serrejón. “Se da la circunstancia de que hemos conseguido un hito histórico, que ha sido quedar subcampeones de Europa por segunda vez en nuestra historia, pero no hemos cumplido los objetivos”.

A pesar de no haber logrado unos resultados positivos en el global de la temporada, Serrejón quiso agradecer "el compromiso de la plantilla todo este año, sobre todo desde el inicio de 2021. Desde febrero, el calendario ha sido una auténtica barbaridad por lo del covid. Ha sido una auténtica locura y sin el compromiso de los jugadores no habría sido posible”, declara.

Se mostró muy orgulloso el director deportivo de la entidad murciana por el transcurso del curso en el 2021. “Logramos remontar cuando nadie daba un duro por esta plantilla en noviembre cuando íbamos sextos o séptimos y se cuestionaba si entraríamos en play off y al final quedamos campeones de la liga regular”. Además, sacó pecho del potencial de la plantilla. “No es un mérito increíble porque creo que esta plantilla estaba hecha para competir hasta el final y para haber competido en la final, pero nos hemos quedado en el camino”.

En cuanto a Miguelín, Serrejón quiso dejar claro que “ha sido un jugador ejemplar de principio a fin y se lo ha dejado todo en estos diez años, aunque es cierto que su despedida fue un poco cruel”. También quiso aclara que “el club no bloqueó la salida de Miguelín el año pasado a Palma. De hecho, yo le dije personalmente que era una oportunidad vital que debía aprovechar. Era volver al club de sus orígenes, a su casa. Tenía un gran proyecto a medio plazo que no podíamos igualar y era muy buena oportunidad para él. Le dimos la libertad de negociar con Palma pero fue él el que decidió no tomar esa vía. Es verdad que ahí se abre una negociación para ampliar el año de contrato que le queda pero no podíamos ampliar dos años a un jugador que apenas había jugado”, explicaba sobre la situación del excapitán.

Otro de los culebrones postemporada fueron las palabras de Paradynski, quien no dudó en quejarse del trato por parte del club. Serrejón explicó que “Paradynski dice la verdad. Él pidió explicaciones sobre su renovación a ElPozo en febrero pero el club en ese momento no está dispuesto a ofrecerle una renovación cuando el club estaba en su derecho de tomar la decisión el 30 de abril. Él nos dice que lo necesitaba saber ya y pide salir del club. Entonces fue cuando le abrimos la puerta, no hay más polémica. Solo tengo palabras de agradecimiento a Paradynski, se ha dejado la vida”, expresó con un mensaje final de agradecimiento.