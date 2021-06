Se acabó la temporada para ElPozo. Tras haber terminado líder en la liga regular, el cuadro murciano ha dicho adiós al curso tras caer en los penaltis ante el Valdepeñas en el tercer partido de cuartos. Los pupilos de Giustozzi, que fueron parte protagonista de un encuentro excelso, lograron remontar un duelo en el que se vieron con dos goles de desventaja e incluso aguantaron con tres jugadores – por la expulsión de Rafa Santos- frente a cinco del cuadro manchego para llevar el partido a la prórroga y posteriormente a los penaltis donde sucumbieron a pesar de haber dispuesto de un lanzamiento para sellar el pase.

Los cánticos de la afición visitante, que acompañaron a los jugadores en el calentamiento, seguían resonando con los colegiados dieron comienzo al partido. Y es que, aunque ElPozo jugaba en casa, la batalla de las gradas se decantaba a favor del equipo manchego.

Por tratar de hacer un resumen los más simple posible, tocar contar que el primer tiempo tuvo seis goles y tres lesionados. Si bien en esos primeros compases ElPozo trataba de morder, hubo una triple ocasión del Valdepeñas al poco de comenzar que no acabó en gol de milagro. Fue el primer gran susto para ElPozo en un encuentro con mucha tensión y ritmo y en el que los jugadores iban a todas las revoluciones que les permitían sus cuerpos. Se buscaban, iban al choque, no rehuían la danza propia de las batallas cuerpo a cuerpo y protestaban a los colegiados. A los cuatro minutos parecía que se habían jugado cuarenta.

En medio de este choque frontal que solía confluir en mitad de la pista y que se iba decantando para cada lado en una suerte de igualdad, los locales fueron ganando metros poco a poco. Y, entonces, llegó el golazo de Juanan de tacón poco antes del ecuador del primer tiempo. Giustozzi rápidamente solicitó tiempo muerto.

Antes de encajar otro golpe, ElPozo se rehizo y logró el empate por medio de Rafa Santos aunque la alegría no duró demasiado pues, poco después, se lesionó Fernando al sentir un latigazo en la parte posterior del muslo que lo sacó del partido cuando restaban tres cuartos por jugarse del mismo. Llegó entonces el asedio del equipo manchego, quien tuvo una gran ocasión que sacó Matheus bajo palos antes de volver a adelantarse en el luminoso por medio de Juanan, quien firmaba un doblete. La situación, que ya distaba de ser la ideal, empeoró de forma drástica cuando llegó el tercero de Valdepeñas tras una gran combinación de los pupilos de David Ramos.

Con dos goles abajo en el marcador, los de Giustozzi no tenían otra alternativa que recortar distancias pronto y lo lograron por medio de Alberto García. A un tanto del empate, ElPozo apretó los dientes pero resurgió el equipo manchego para dar un puñetazo sobre la mesa y ampliar la renta con un cuarto tanto, obra de Matherus Preá, que dejaba el duelo muy cuesta arriba para los intereses de la entidad de Tomás Fuertes.

Segundo acto requería de heroicidad y ElPozo se puso la capa. Habían pasado no más de sesenta segundos cuando la escuadra murciana, que ya había avisado su rival al poco de empezar a moverse el esférico, activó el modo ataque sin contemplaciones y clavó dos goles consecutivos, obra de Felipe Valerio y Paradynski, que eliminaban todo atisbo de ventaja en el marcador igualando el choque. Rugió entonces el Palacio como hacía mucho que no sonaba. El espectáculo que se vivía sobre la pista y las gradas de los aficionados locales alcanzó su clímax cuando Pol Pacheco, tras desperdiciar una ocasión clarísima, no falló en su segunda oportunidad marcando y haciendo que la escuadra murciana se pusiera por delante en el partido por primera vez. En 3 minutos ElPozo, con tres goles, había dado la vuelta a un partido que parecía perdido e iba en volandas arropado por una grada que se desfondaba, como sus jugadores, animando al equipo.

Esa remontada dio paso a un periodo donde empezó a entrar en escena la cabeza más que las piernas. La táctica se impuso a la locura y mientras los locales buscaban conseguir una ventaja más amplia que les permitiera no sufrir en los instantes finales, los visitantes fueron con mucha intención ganando espacios y metros, sin ponerse nerviosos, hasta lograr igualar el choque tras un robó de balón que finalizó Matheus Preá.

El partido se iba a condensar en los siete minutos que restaban por jugarse. El encuentro se movió en el filo de un cuchillo, con ocasiones repartidas, hasta que, quedando menos de tres minutos para el final, Rafa Santos fue expulsado al ver su segunda cartulina dejando a su equipo con uno menos en el peor momento posible. ElPozo debía defenderse con tres jugadores de campo cuando se jugaba la temporada. Si alguien lo quería más difícil, era poco probable que pudiera plantear un escenario más complicado. Habida cuenta de que el Valdepeñas no lograba el gol estando en superioridad, buscó el siguiente nivel y David Ramos puso a Dani Santos de portero jugador para plantarse en la pista con cinco atacantes frente a los tres que guardaban la meta defendida por Juanjo. Y aguantaron los pupilos de Giustozzi para locura del Palacio llevando el encuentro a la prórroga cuando parecía poco probable terminar el duelo con un resultado favorable.

En el tiempo extra el conjunto de la capital del Segura dominó en su premia parte y, aunque tuvo el control, también tuvo carencia de efectividad. El Valdepeñas parecía preferir jugársela a penaltis que lograr llevarse el triunfo en juego. En la segunda parte del tiempo añadido, en cambio, fue el cuadro manchego el que pudo llevarse el partido de no ser por Juanjo, y el choque se fue a los penaltis donde, desde el punto fatídico, ElPozo tuvo ocasión de llevarse el partido tras tener dos goles de ventaja pero acabó fallando, ventaja que no desaprovechó el Valdepeñas para llevarse el partido poner fin al curso de un equipo que se clasificó primero en la liga regular. Un amargo final para todos.