En directo: UCAM Murcia CB-Casademont Zaragoza

Primer cuarto

Al UCAM le sentó de maravilla el regreso de los aficionados a las gradas del Palacio de los Deportes. Y es que el equipo universitario no se pudo sentir mejor sobre el parqué. Con un juego alegre, tratando de agradar a los seguidores que durante 14 meses no han podido acceder a su butaca, los de Sito Alonso encadenaron buenas defensas ante el Casademont Zaragoza y se divirtieron en ataque. Un parcial de 10-6 de salida metió de lleno al público en el partido y, sobre todo, a la plantilla del UCAM Murcia. Conner Frankamp, Webb y especialmente Jordan Davis fueron los que más cómodos se sintieron en este ambiente y el marcador se marchó hasta el 19-9 con un mate del escolta. Llegó el turno de las rotaciones, y el pabellón volvió a encenderse cuando Sito Alonso dio entrada a Nemanja Radovic junto a Isaiah Taylor. El UCAM continúo de la misma manera con la entrada a pista de las nuevas piezas y consiguió abrir brecha con una canasta de Cate y un triple de Taylor a falta de tres minutos para finalizar el primer cuarto (25-12). El Casademont Zaragoza intentó reaccionar en la recta final de este primer acto, aunque el UCAM se mantuvo firme y logró mantener su colchón de diez puntos (29-19).

Segundo cuarto

El UCAM no contempló un giro de guion en ningún momento. Se mantuvo fuerte atrás e intentó ser lo más eficaz posible en el aro contrario, eso le permitió elevar la distancia hasta el 35-21 con una canasta de DJ Strawberry aunque después llegaron varios momentos en los que los universitarios se atascaron en ataque. El Casademont Zaragoza intentó frenar a los de Sito Alonso mandando a su rival a los tiros libres para sacar más partido en sus ataques. Aún así, la distancia seguía siendo mayor de diez puntos a falta de tres minutos para el descanso gracias a un Jordan Davis que fue siempre muy incisivo (39-26). La ventaja pudo haber sido todavía mayor si llegan a entrar dos triples que le hicieron la corbata a Radovic y Frankamp, mientras que el Casademont luchaba por llegar a la pausa reglamentaria, al menos, por debajo de esa barrera psicológica de los dos dígitos. Y casi lo consigue con una canasta a la contra de Ennis si no llega a ser por el triple de Davis al filo de finalizar la última posesión de la primera mitad (44-33).

Tercer cuarto

Dos rebotes defensivos de Cate en los primeros ataques del Casademont tras la reanudación frenaron por completo las intenciones del cuadro aragonés en el arranque de la segunda parte. Jordan Davis continuaba siendo el mejor arma del equipo murciano y el UCAM, con su mismo quinteto inicial, calcó el arranque de partido (49-33). Las transciones rápidas defensa-ataque no desgastaban al equipo universitario, todo lo contrario. Era el hábitat más cómodo para el UCAM y para unos aficionados que no se cansaron de animar en su regreso a las gradas. La distancia se fue hasta los 20 puntos en apenas cinco minutos, y la victoria no se podía escapar (55-35). Vasileaidis y Taylor entraron a escena junto a Tomás Bellas antes de que Luis Casimiro pidiera el tiempo muerto tras entrar su equipo en bonus al cometer la quinta falta. Fue entonces cuando el partido perdió algo de ritmo, pero el UCAM logró conservar lo que había ganado hasta entonces. Sin embargo, un parcial de 0-5 obligó a Sito Alonso a solicitar tiempo muerto a 27 segundos del final del cuarto (66-50).