Biel Ribas está a un paso de volver a hacer historia con el UCAM Murcia CF. El portero balear está a noventa minutos de lograr el segundo al fútbol profesional con el conjunto universitario si este domingo (12.00 horas, Footters) elimina al Ibiza. Sin embargo, el guardametna, de 35 años, no aseguró ayer su presencia la próxima temporada en la capital del Segura pese a que firmó hasta junio de 2022. Y es que estar alejado de la familia en un año marcado por las restricciones debido al coronavirus, ha sido que ha llevado mal Biel Ribas durante todo el curso. « Lo que llevo mal es la familia, tengo otros proyectos en Madrid y este años ha sido bastante difícil para mí estar tan separado de la familia. Pero lo que no voy a hacer es hacer las cosas mal. Si me quiero ir y coger otro camino, primero hablaré con Pedro (Reverte) porque tengo un año más de contrato», explicaba ayer en su encuentro ante los medios de comunicación.

Sobre el encuentro de este domingo, frente al UD Ibiza, Biel Ribas señaló que «es uno de los gallitos de la categoría, con jugadores bastante importantes». El balear fue clave una vez más en la fase de ascenso al dar el triunfo al UCAM en la tanda de penaltis frente al filial del FC Barcelona, donde detuvo hasta cuatro penaltis. « Fue una tanda de penaltis que al otro portero y a mí nos salió bien, pero ahora hay que disfrutar del momento y afrontar el partido del domingo lo mejor posible», explicó el portero del UCAM, quien pese a arrastrar problemas de rodilla, confía en poder llegar a en plenas condiciones físicas para afrontar el importante compromiso que podría devolver al UCAM a Segunda División.

La UD Ibiza moviliza a su afición para la final del play off

La UD Ibiza quiere sentirse acompañada de cara trascendental partido de play off del domingo contra el UCAM Murcia. Desde el club han lanzado un paquete de viaje para que los aficionados del equipo insular se desplacen hasta Badajoz en el mismo día de partido por 310 euros. El vuelo saldría a las 8.00 horas y regresaría a las 18.00 horas e incluye los billetes de avión, el traslado y el seguro pero no la entrada del partido. Se espera que mucha afición de la entidad isleña se desplace para uno de los partidos más importantes de su historia.