El murciano Máximo Quiles gana la carrera de la Rookies Cup en Le Mans

El murcino Máximo Quiles logró la victoria en la primera carrera del fin de semana en Le Mans de la Red Bull Rookies Cup al superar en la última vuelta al finlandés Rico Salmela, mientras que el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, logró la tercera posición. Además, los dos pilotos de la Región están empatados en el liderato de la clasificación con 54 puntos, con diez de ventaja sobre Valentin perrone y Rico Salmela.

"Fue una gran carrera, con un grupo grande. Traté de presionar desde el principio, abrir una brecha y pude estirar un poco el grupo, pero luego me adelantaron y me ralenticé un poco y el grupo se volvió a cerrar. Luego Rico intentó empujar de nuevo, me quedé detrás de él porque tenía buen ritmo y era rápido", explicó Quiles, quien añadió que "en la última vuelta me preparé para adelantarlo en la curva 8, lo logré y funcionó bien. Luego, en el último sector, presioné fuerte para asegurarme de que nadie pudiera adelantarme. Cruzar la meta el primero fue una gran sensación, estoy deseando que llegue mañana", añadió.

"No fue una victoria nada fácil. Rico fue muy rápido, frenando muy tarde en la curva 7 y algunas otras. Su estilo de conducción es realmente diferente al mío. Llevo más velocidad a mitad de curva y un poco más suave al frenar, así que no puedo adelantarlo en todas partes, pero funcionó", comentó el murciano, quien añadió que "la moto no era del todo cómoda porque tuve que salvar la parte delantera varias veces y no podía apretar tan fuerte como quería y sentí que estaba mejor en la FP2 y en la clasificación, pero tal vez fue porque la pista estaba muy caliente", concluyó.

Por su parte, Álvaro Carpe aseguró que "disfruté muchísimo. Fue una carrera sin demasiados adelantamientos, pero aun así, muy divertida, una excelente manera de comenzar el fin de semana. Quiles y Rico tenían un gran ritmo, estaban apretando mucho", reconoció, para puntualizar que "corrí pensando un poco en el campeonato, asegurándome de conseguir buenos puntos. Finalmente quedé tercero y puedo estar muy contento con eso".