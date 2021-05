El UCAM Murcia tiene un problema en la defensa de cara al primer partido de play off (domingo, 12.00) ante el FC Barcelona B. Por todos es sabido que una de las consignas de los equipos de José María Salmerón es una línea defensiva fiable. Y eso no lo ha podido decir el equipo universitario en casi toda la segunda fase, ya que sin contar el primer partido ante el Sanluqueño, en el que vencieron por 0-1, los de Salmerón han encajado gol en los siguientes cinco partidos.

Ocho goles en contra en los últimos cinco partidos es quizá el dato más preocupante con vistas al partido del Barça B. Incluso más que las dos derrotas consecutivas, pues se puede entender como un signo de relajación al tener el pase en el bolsillo. Pero lo cierto, es que en el aspecto defensivo el UCAM lleva sufriendo desde hace un tiempo atrás. Y es que uno de los sellos de este equipo durante todo el año y una de las señas de identidad de su míster, que instala un estilo sólido y eficaz en todos los equipos por los que pasa, se ha debilitado con el con el avance de la temporada. La falta de gasolina en el tramo final y las bajas de Tropi y Adri León en el centro del campo podrían ser las causas de este bajón, ya que ambos eran indiscutibles para Salmerón en la columna vertebral.

Recuperar el nivel defensivo será una de las claves ante un Barça B con mucha pólvora y calidad en su plantilla. Es posiblemente el equipo mejor dotado en cuanto a calidad de toda la categoría con una plantilla repleta de futuras estrellas que dentro de no mucho estarán demostrando sus cualidades en el máximo nivel nacional e internacional. Uno de los arietes más peligrosos de la temporada es Rey Manaj, con doce tantos por arriba. Tendrán que estar muy atentos tanto Charlie Dean como Josete ya que es un jugador muy completo que domina tanto el juego aéreo -uno de los mayores problemas del UCAM- y va bien de espaldas. También tendrá trabajo por bandas el equipo universitario y es que, tanto Peque como Konrad, son auténticas balas que pueden dificultar mucho la tarea tanto a Johan como a Viti, que suelen destacar más en tareas ofensivas que defensivas. Es por este motivo que quizá Salmerón pueda apostar por la línea de cinco defensas, situación que ya ha utilizado varias veces en el transcurso de la temporada. Salmerón podría asegurar su pareja de centrales titular, Charlie Dean y Josete, con Admonio como tercer central.

Santi Jara actuaría como carrilero por toda la banda derecha y Viti lo haría por el carril zurdo. La otra opción sería no experimentar con el once ni el sistema y confiar en que el descanso a Josete, que había jugado toda la temporada hasta el último partido, en el que descansó de cara al play off. El pase a la final dependerá en gran parte del nivel defensivo del equipo. Y eso no depende de los defensas solamente. Tendrán la prueba definitiva contra los jugadores más talentosos de Segunda B pero con mucha menos experiencia de los universitarios.

La expedición universitaria ya se encuentra en Don Benito

El UCAM Murcia ya está en Don Benito. Los universitarios pusieron rumbo a Extremadura ayer por la mañana para llegar con bastante tiempo para concentrarse antes de vital partido de la primera ronda del play off ante el Barça B. Los jugadores universitarios fueron despedidos con cánticos por varios grupos de aficionados que fueron a despedirlos en el UCAM Sports Center. Los de Salmerón tienen pensado completar una sesión de entrenamiento durante el día de hoy en Don Benito. En la convocatoria, ha llevado el técnico almeriense a toda la primera plantilla menos el lesionado de larga duración Carlos Tropi. Sí entró finalmente en la lista Adri León, que sufrió hace un par de semanas una rotura de fibras en el bíceps femoral. Salmerón completó la convocatoria con dos futbolistas del filial. Zorro como tercer portero y Booker en el centro del campo.