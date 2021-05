Que el Real Murcia gane hoy al Tamaraceite, que el Linense lo haga frente al Sevilla Atlético y que el Córdoba pierda frente al Cádiz B podría ser una combinación terrenal en el marco de una última jornada de liga. Que ocurra todo eso, y que además el conjunto grana acabe con una diferencia de ocho goles a favor, sería un milagro. Por eso, el Real Murcia afrontará este mediodía (12.00 horas, Footters) los 90 minutos más duros de su historia más reciente. Será una hora y media de sufrimiento continuo, donde repasará todas y cada una de las oportunidades que desperdició para que no ocurriera el trágico desenlace que se vivirá sobre el césped de su propio estadio cuando el reloj sobrepase las dos menos cuarto.

El camino para regresar al fútbol profesional, algo en lo que el Real Murcia lleva inmerso desde 2014, se hará todavía más duro a partir de la próxima temporada. El club murciano tendrá una categoría más de distancia entre la Segunda División (competirá en la Segunda RFEF, un escalón por debajo de la llamada Segunda B Pro), por lo que este paso atrás supondrá el mayor retroceso de su historia más reciente para volver a ser el que era. Con un ambiente ya mermado de por sí tanto en el marco económico como en el institucional, el plano deportivo también se ha contagiado en la última etapa de estos largos siete años en la categoría de bronce.

Sin nada en juego y teniendo en cuenta el contexto de la covid-19 durante toda esta temporada, no se espera hoy una gran entrada en el estadio grana. Y quizás puede que esa sea la mayor tristeza de lo que se vivirá este mediodía. Una afición cansada, descorazonada y sin fuerzas para volverse a ilusionar después de lo vivido durante este curso. No obstante, por lo que ha trascendido, se espera una protesta por parte de los que acudan ante el trágico desenlace y al descenso a una Segunda RFEF que el Real Murcia prácticamente no ha tenido opciones de evitar, al tirar por la borda todas las ocasiones que tenía para agarrarse a ello.

Entre tanto, el conjunto grana se medirá hoy al Tamaraceite con la duda del delantero Adrián Fuentes y las bajas confirmadas del portero Josele, por lesión, y del extremo David Segura por sanción. José Luis Rodríguez Loreto, entrenador grana, deslizó que pondrá de inicio un once lo más ofensivo posible. Al menos, el Murcia intentará lograr la machada si los resultados acompañan y peleará por recortar esa diferencia de goles hasta que el martillo no acierte con el último clavo.

Piden firmas para que el consejo dé explicaciones

Un grupo de aficionados del Real Murcia ha lanzado una recogida de frimas en Internet a través de la plataforma change.org para solicitar al consejo de administración «un proyecto institucional, social y deportivo que acabe con la preocupante situación actual». De igual modo, solicitan a los máximos responsables de la entidad que se abra una negociación con Maricio García de la Vega para «de una vez por todas, acabar con la incerdidumbre actual. Necesitamos un proyecto de club sólido, que crea de verdad en la cantera, con una organización adecuada para estos tiempos, en los que los resultados positivos sean lógica consecuencia de los económicos y sociales», dicen.