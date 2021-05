En directo: UCAM Murcia-Unicaja Málaga

Primer cuarto

El UCAM Murcia arrancó el partido muy entonado en defensa, pero algo precipitado en ataque. Al conjunto universitario le ganaba la ansiedad cuando el reloj de posesión marcaba los últimos segundos y desperdició varias oportunidades para anotar después de dominar el rebote ofensivo. El base Isaiah Taylor, aunque algo impaciente con el tiro de media distancia, se convirtió en la principal vía de anotación a la contra tras encadenar varias defensas existosas los de Sito Alonso. El técnico madrileño apostó de nuevo por liberar al pívot rival y que Lima, con siete rebotes en el primer cuarto, defendiera en zona en el poste medio (4-9). Pero aún así no lo vio claro el entrenador universitario e introdujo en las primeras rotaciones a un Conner Frankamp que sorprendentemente reaparecía después de tres meses de lesión. El UCAM, a dos minutos del final, se puso por delante de nuevo en el marcador (10-9) ante un Unicaja dirigido por Fotis Katsikaris al que le costaba leer la defensa murciana. Pese a la aparente superioridad, el UCAM no conseguía despegarse del marcador ante su falta de acierto en el triple. Una mala racha que logró cortar Frankamp a su tercer intento, pero que no sirvió para que el marcador siguiera apretado (15-12).

Segundo cuarto

Parecía que el Unicaja salía algo más entonado en el segundo cuarto, con los puntos de Jaime Fernández y Bouteille, pero el UCAM supo aguantar el tipo con una cansta de Cate y un triple de Strawberry (20-18). Un arreón del UCAM provocó el enfado de Fotis Katsikaris y el posterior tiempo muerto. Y es que, con un triple de Taylor y otro de Frankamp, que sorprendió en los planteamientos defensivos del técnico griego, el UCAM sí logró esta vez la distancia en el marcador que no encontró en el primer cuarto (26-18). Otro triple de Strawberry y una canasta más tiro adicional de Davis, tras mover bien el balón el UCAM, confirmó el buen momento de los locales cuando restaban cinco minutos para el descanso y amplió la renta a los doce puntos de distancia (32-20). El UCAM se sentía más poderoso que nunca, su buen hacer en defensa estaba siendo recompensado en ataque y todo se potenció con la entrada de Vasileiadis. El alero griego asistió primero a Cate al cortar a canasta, se fabricó un triple andando a media pista y volvió a asistir a Rojas en la esquina para hacer el 41-22 a solo un minuto del descanso. El partido estaba roto porque el Unicaja solo vivía de la inspiración de Jaime Fernández y Brizuela, mientras que el UCAM era un ciclón sobre la pista del Palacio. De hecho hasta la última jugada marcada de Sito Alonso salió a la perfección para que Tomás Bellas certificase los 31 puntos anotados en este cuarto (46-24).