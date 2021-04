El piloto murciano Pedro Acosta (KTM), líder del Mundial de Moto3 con tan sólo 16 años, reconoció que no se esperaba esta situación en su primer año en el campeonato y consideró que ahora sólo debe "continuar disfrutando y ser capaz de mantener la cabeza fría".

"Me siento increíble. Después de una buena pretemporada sabíamos que podíamos conseguir algún resultado, pero no algo así, porque cuando te estrenas en un Mundial no piensas que vayas a cosechar victorias ya en la primera parte", señaló Acosta este jueves en rueda de prensa previa al Gran Premio de España.

El murciano estuvo presente en la atención oficial a medios junto a los pilotos de MotoGP, entre ellos Marc Márquez (Repsol Honda), que le dio "consejos muy válidos" y que le pueden "ayudar a crecer". "Me ha dicho que lo más importante es mantenerme relajado y eso es algo que ya en Catar después de mi primer podio me lo iba diciendo a mí mismo", apuntó.

El de Mazarrón se mostró agradecido de recibir "comentarios tan positivos de grandísimos pilotos". "Te llenan de confianza. Lo que tenemos que hacer es continuar disfrutando y ser capaces de mantener la cabeza fría", advirtió.

"Sí", replicó preguntado sobre si estaba viviendo un sueño. "No piensas en poder debutar y hacerlo por la puerta grande con dos victorias. Hemos trabajado muy bien en las dos últimas carreras y lo más importante es seguir disfrutando todas y cada una de las que quedan por delante", sentenció Acosta, que señaló al estadounidense Kevin Schwantz como uno de sus "ídolos", aunque todos los del campeonato son "punteros".

"Pedro Acosta tiene un futuro muy brillante" Joan Mir - Campeón del mundo de MotoGP

Por su parte, el piloto mallorquín Joan Mir (Suzuki), actual campeón de MotoGP, reconoció que su joven compatriota Pedro Acosta, líder del Mundial de Moto3 con 16 años y ya dos triunfos, tiene ante sí "un futuro brillante", pero le aconsejó "ser muy inteligente y rodearse de buena gente" y de estar al menos "dos años" en Moto3 y Moto2 antes de dar el salto a la categoría 'reina'.

"Pedro está trabajando muy bien. El año pasado pude ir a verle y desearle buena suerte en un par de carreras porque uno de mis mecánicos, Fernando, es su vecino, y me había hablado un par de veces de lo rápido que era y llevaba razón. Tiene ante sí un futuro brillante y está demostrando que aunque es debutante es contendiente al título", señaló Joan Mir en rueda de prensa previa al Gran Premio de España.

El balear, con el murciano presente en esta conferencia ante los medios, fue preguntado sobre si podría darse el caso de que diese ya el salto a MotoGP sin pasar por Moto2 como hizo en su día el australiano Jack Miller.

"Pedro tiene que ser muy inteligente y rodearse de buena gente. Ha llegado al Mundial como 'rookie' y está siendo súper competitivo y lidera el campeonato. Eso es positivo para su futuro porque necesita menos tiempo para adaptarse, pero otra cosa es la experiencia y eso es más difícil de obtener porque hay que forjarla a golpe de carreras y no se puede comprar. Yo creo que estar dos años por categoría es lo más inteligente, además de no pensar demasiado en esto y tener los pies sobre la tierra", añadió el actual campeón del mundo de la categoría 'reina'.

Por otro lado, el mallorquín espera estar delante en Jerez. "La temporada pasada tuve un arranque un poco complicado, el calor que hizo puso en muchas dificultades a todos los pilotos, pero parece que este año habrá temperaturas más bajas y eso puede ser positivo", advirtió.

"Sé que todos conocemos muy bien este circuito por lo que será muy complicado marcar la diferencia, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos con el paquete que tenemos y con el objetivo de luchar por el podio. El año pasado no se nos dio bien, pero tampoco Portimao y este año pude cosechar un buen resultado", remarcó Mir, que fue tercero en el trazado portugués, escenario del último Gran Premio.

Además, se da la circunstancia de que no ha sido "capaz de ganar" en el trazado andaluz en el Mundial. "Pero tampoco pienso que no sea competitivo aquí, de hecho siempre lo he sido, pero por una razón u otra no he podido traducirlo en un gran resultado", se sinceró el piloto de Suzuki que sí logró una victoria "muy importante" en este circuito en la Red Bull Rookie's Cup.