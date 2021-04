El Club de Natación Cartagonova-Cartagena ha comenzado este año haciendo historia. Ha conseguido 11 medallas individuales a nivel nacional (cinco oros, una plata y cinco bronces) y ha sido campeón absoluto por equipos en el Campeonato de España de Larga Distancia de Barcelona, en el que, además, fue tercer clasificado absoluto en categoría femenina.

Javier Aledo lleva siendo director técnico del club desde su creación en el año 2000 con la fusión de los dos clubes históricos de la ciudad, el CN Cartagena y el CN Cartagonova. Su trayectoria le valió, en el año 2019, el Premio al Mérito Deportivo al Mejor Entrenador, que fue «un reconocimiento al trabajo y sacrificio realizado durante tantos años y con tantos nadadores que han pasado por nuestra entidad, los cuales todos han aportado un granito de arena también para lograr este premio tan importante en el mundo del deporte regional». «Sin un gran equipo de personas, directivos, familias y sobre todo, sin tener los mejores nadadores de la región, no podría haber conseguido este gran reconocimiento», concluye Aledo, que afirma no tener otros objetivos que son siempre los de sus nadadores.

Con Aledo hablamos sobre los últimos éxitos del club de su vida. «Cada año pienso que es difícil superar lo conseguido la temporada anterior», afirma, «pero siempre logramos un escalón más gracias a la ambición que se transmite a todos nuestros nadadores, que provoca que quieran superarse temporada tras temporada».

Aledo niega que exista un secreto que explique el éxito del Cartagonova-Cartagena. Para él, « todo es fruto de la filosofía y los valores con los que se llevó a cabo el proyecto deportivo en el año 2000. Desde ese año tuve el privilegio de ser el director técnico del nuevo proyecto, en el que el programa deportivo y social estaba enfocado al trabajo desde las categorías bases para ir formando a futuros nadadores de las diferentes categorías, de nivel regional hasta nacional e internacional, a través de la formación deportiva e integral de cada uno de nuestros deportistas».

Aledo no piensa en el futuro del club, sino «en el día a día y en todo lo que hemos recorrido en estos mas de 30 años de historia de natación en nuestra ciudad». La crisis del coronavirus ha servido para «darnos cuenta de la importancia de valorar lo que hemos tenido todos estos años y que en muchas ocasiones no se valoraba lo suficiente». Otra de las consecuencias de la crisis ha sido la imposibilidad de utilizar instalaciones que hasta entonces el club venía utilizando, como el Centro Deportivo Mediterráneo, que está cerrado desde marzo de 2020, lo que ha supuesto que «nuestra actividad deportiva y social haya sufrido un descenso en todos los ámbitos con la consiguiente repercusión a nivel deportivo por la pérdida de socios y nadadores». «Afortunadamente, desde el 27 de mayo de 2020, la concejalía de Deportes de Cartagena puso a nuestra disposición las instalaciones de la Piscina Municipal de Pozo Estrecho para poder reanudar nuestros entrenamientos con las categorías nacionales, y mas tarde, en septiembre, también nos ofreció la Piscina Municipal de La Aljorra para las categorías inferiores». De no haber sido por estas dos instalaciones, dice Aledo, «nuestro club se hubiera visto obligado a cesar toda su actividad deportiva».

Aledo cree que la natación regional siempre ha tenido un buen nivel en categorías inferiores: «Si nos centramos en las categorías alevín e infantil, podemos decir que hemos tenido y tenemos nadadores de muy alta proyección deportiva nacional». Lo que falta, según Aledo, es «seguir trabajando para buscar un proyecto más ambicioso para que este tipo de nadadores puedan continuar en categorías júnior y absoluto su formación deportiva y académica de forma paralela, y esto permita una continuidad en su formación y progresión deportiva. Tenemos que conseguir una sede regional de alto rendimiento», dice Aledo. «A nivel regional, debemos seguir trabajando por conseguir que la piscina del CAR de Los Narejos, un lugar con un entorno privilegiado como es el Mar Menor, y que ya ha acogido alguna concentración de equipos nacionales de la RFEN, pueda ser un centro de referencia en nuestra región y a nivel nacional, donde los mejores nadadores de nuestra región no tengan que salir de ella para poder seguir su carrera deportiva de manera progresiva y con las máximas garantías posibles. Tenemos recursos suficientes».

Marcelino Jiménez, tras los pasos de Alejandro Puebla

Si por algo destaca el CN Caragonova-Cartagena es, como su propio director técnico no duda en afirmar, por el trabajo que realizan desde las bases. De ahí que no sea sorprendente que el club se haya convertido en una suerte de cantera de talentos. Alejandro Puebla, nadador del club que en enero logró el récord de España de 5.000 metros y se proclamó campeón de España de 1.500 en el Open de Primavera de Sabadell, forma parte del centro de tecnificación de la RFEN que entrena en el CAR de Sant Cugat a las órdenes de Fred Vergnoux, junto con nadadores de la talla de Mireia Belmonte.

Pero Puebla no es el único nadador del CN Cartagonova-Cartagena al que debemos prestar atención. Otros nadadores que están destacando son Marcelino Jiménez, que ha sido convocado por la selección española infantil, así como los medallistas nacionales de larga distancia Susana Martínez y Sandro Alcaraz. Alfonso Franco, Pablo Robles, Paula Villada y Carmen Cegarra son otros nombres a tener en cuenta. Y, por supuesto, Alberto Martínez, quien ya tiene plaza olímpica en aguas abiertas.

Aledo recuerda a nadadores de la historia del club, como la paralímpica Lidia Marta Baños Audije, que con 16 años debutó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y participó en Pekín 2008. El velocista Pedro Solano, José Nieto y el alhameño Pedro Ruano, que ha salido de la Región para formar parte del club catalán Sant Andreu, también han formado parte del club.