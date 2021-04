El ciclista murciano Alejandro Valverde (Movistar), quien cumplirá 41 años el próximo domingo, acude a las clásicas ardenesas motivado tras el quinto puesto en la reciente Amstel Gold Race. Sus sensaciones son buenas para tratar de pelear por su sexta Flecha Valona hoy y la quinta Lieja en cuatro días.

Valverde, plusmarquista de la Flecha con 5 títulos, ganó el primer en 2006 y luego 4 consecutivos entre 2014 y 2017. Alaphilippe le cortó la racha al murciano en 2018.

«En el pasado, el mayor rival en el Muro de Huy ha sido Julian Alaphilippe, pero en la Amstel no estuvo a su mejor nivel. Eso no significa nada para el miércoles. Simplemente me da más confianza para la Flecha Valona, pero también podría ganar él». «Favoritos también son Primoz Roglic, Michael Woods, Gaudu, Fuglsang, Pogacar, Hirschi ... No solo está Julian Alaphilippe», afirmó Valverde, quien correrá como en casa.