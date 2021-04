No fue un espectáculo ni mucho menos vistoso el que ofrecieron ayer el Algeciras y el UCAM Murcia. No pudieron seguir los universitarios en la línea de buen juego y resultados de las últimas semanas y cuajaron un mal partido. Aún así, el UCAM Murcia logró su objetivo. Y es que, desde el principio se vio un equipo al que le sobraba con puntuar y lo cierto es que lo consiguió. Dio la impresión en ciertos tramos del encuentro, con todo por disputar, que se contentaban con el empate y no fueron a más. Y cuando sales con esa idea lo normal es perder pero Biel Ribas, con una actuación sobresaliente, impidió la derrota del UCAM Murcia en Algeciras y fue vital para que su equipo sume un punto que casi todo el plantel habría firmado antes del encuentro. Porque ese punto deja con un margen de seis puntos al UCAM sobre el cuarto clasificado. Quedando nueve tendría que ocurrir un desastre de grandes dimensiones para que no se lograra entrar.

Ganar en Algeciras no es nada fácil. Los algecireños solamente han cedido dos derrotas en el Nuevo Mirador en lo que va de curso. El mal juego de los universitarios no fue solamente demérito personal, que también, sino que el Algeciras, necesitado de puntos y atenazado por sus perseguidores, apretó de lo lindo para llevarse los tres puntos. Sobre todo en la segunda mitad, donde si no llega a ser por la solvencia de uno de los mejores guardametas de la categoría, se habría frenado en seco la racha de diez encuentros invicto del UCAM Murcia. Contra viento y marea, consiguieron mantenerla. A pesar de las restricciones de aforo, se notaba que era un día clave en el devenir de los intereses del Algeciras y así lo mostraron desde el pitido inicial la hinchada de los algecireños. Empezaron muy enchufados, tanto grada como equipo. Antes de cumplirse el minuto de partido, el equipo de Salva Ballesta tuvo la primera ocasión clara del encuentro. Álvaro Romero, con un gran disparo desde fuera del área, estrelló el esférico en la madera, dejando claro que no iba a ser un partido plácido para los universitarios.

El UCAM Murcia, con ese susto inicial, intentó hacer su juego. Tres nuevas caras sacó Salmerón en su once. Volvieron los sancionados Charlie Dean y Adri León, además de la entrada de Alberto Fernández por Xemi en la mediapunta. Los primeros compases del encuentro fueron muy igualados. El Algeciras intentaba romper las líneas defensivas del UCAM a través de posesiones largas y los azuldorados hicieron lo propio filtrando balones largos a Jordi Sánchez por las bandas. Tuvo una el UCAM Murcia tras un gran centro de Santi Jara por la derecha que remató Liberto al semifallo y se marchó por muy poco. Gran primera parte firmó el de Almansa, que entra en la fase decisiva de la liga en un gran momento de forma. Se mostró un poco más intermitente Liberto con respecto al nivel que había mostrado en las últimas jornadas.

No se sucedieron muchas ocasiones en la primera mitad. Pero como suele acostumbrar el UCAM Murcia gracias, en parte, a la calidad individual de sus jugadores, aprovechó su primer tiro entre los tres palos para adelantarse en el marcador. Liberto puso un centro raso al área, despejó la zaga local y sin dejar que botase el esférico en el suelo, Rafa de Vicente empalmó una increíble volea para batir a Vallejo. Gran golpeo del centrocampista que abría la lata con una obra de arte.

El UCAM Murcia, con el marcador a favor se mueve como nadie. Sabe desenvolverse en terreno pantanoso y eso es una cualidad que prima en esta categoría. Impidió el paso al Algeciras de manera brillante durante toda la primera mitad salvo en una ocasión. Consiguió el Algeciras filtrar un pase perfecto entre líneas pero Canillas se topó con un muro. Biel Ribas le adivinó todas las intenciones y salvó un mano a mano providencial que habría condiciado a buen seguro la segunda mitad.

El Algeciras sube una marcha

Con el pitido inicial de la segunda mitad ya se podía intuir lo que iba a suceder en el encuentro. Intentó el UCAM Murcia, quizá demasiado pronto, que no pasara nada en el partido. Cedió el mando alrededor del minuto 50 y se dedicó a especular con el resultado a favor. Lo logró a medias el equipo de Salmerón, pues hasta la hora de partido, había conseguido mantener a raya a los de Salva Ballesta. Antes de la igualada local, avisó con un remate de córner el Algeciras que Biel Ribas sacó bajo la línea de gol. Fue un minuto después cuando Adri León metió la pierna a destiempo y provocó un penalti que Romero, a lo Panenka, convirtió.

Tras el gol del empate, el UCAM lo intentó mínimamente con alguna llegada por banda de Javi Moreno pero sin mucho peligro. Fue en los últimos diez minutos cuando el Algecieras volvió a meter una marcha más y embotelló al UCAM en su área. Tuvo dos ocasiones muy claras para adelantarse por mediación de Amenara y Canillas pero apareció el de siempre. El que siempre aparece cuando su equipo lo necesita. Biel Ribas sacó dos remates a bocajarro en la recta final y fue el pilar en el que se sostuvo su equipo. Mal día sobre el césped para el UCAM Murcia pero bueno en la tabla. Los universitarios ya se relamen con el play off.

Salmerón: "Nos ha faltado ambición, nos han superado en todo"

El UCAM Murcia no pudo volver con los tres puntos del Nuevo Mirador y no pudo dar continuidad al buen juego que venía desplegando desde que comenzó la segunda fase. José María Salmerón declaró en rueda de prensa que «no me ha gustado el partido. Hemos empezado bien y nos hemos hecho con el partido. Hemos metido el gol y estábamos cómodos pero realmente no hemos estado bien. Nos ha faltado ambición, intensidad, ganar los duelos… Lo mejor es el resultado. No me voy contento con el partido de hoy».

No se mostró cómodo durante gran parte del encuentro el UCAM Murcia y dio la sensación de querer firmar el empate antes de tiempo. «A veces cuando queremos terminar el partido antes de que se acabe el tiempo pasan estas cosas. No hemos estado cómodos dentro del campo aunque es verdad que hemos tenido nuestros momentos para hacer el segundo gol pero no hemos tomado buenas decisiones», explicaba el técnico.

Salmerón, al ser cuestionado sobre la superioridad de su plantilla sobre las demás, quiso hacer hincapié en la dureza de la competición y en lo que hay que trabajar para sacar cada partido. «Cada partido hay que sufrir y estar al cien por cien si no ganas ningún partido. Tenemos la calidad pero tenemos que hacer las cosas bien para ganar. El Algeciras nos ha superado», aseguraba.

Viti se tuvo que marchar lesionado a mediados de la primera mitad por motivos musculares aparentemente. El almeriense declaró que «la lesión no parece grave en la primera exploración pero esperaremos a ver qué dicen los médicos».