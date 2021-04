En juego hay mucho más que tres puntos. FC Cartagena B y Real Murcia Imperial disputan este lunes en el estadio Cartagonova (18.00 horas) el ‘mini-derbi’ con un ascenso en juego. La segunda fase del campeonato en Tercera otorga dos plazas de ascenso directo a Segunda RFEF por las que pelearán ambos filiales, aunque los granas no podrán dar el salto si su primer equipo se queda fuera de la nueva Primera RFEF. Hablamos con los responsables de ambos equipos para conocer sus sensaciones de cara a esta gran cita.

Pepe Aguilar ha llevado al filial del Cartagena a este punto del campeonato después de colarse como segundo de grupo. La primera derrota en la fase de promoción ante el Águilas, asegura Pepe Aguilar que ha sido «el mejor partido» del filial en mucho tiempo. «Más que tropiezo diría que el fútbol no hizo justicia frente al Águilas. Teníamos una propuesta clara y definida ante un rival importante», comenta el cántabro. «Ahora ha tocado perder, pero vamos a preparar bien el partido. Para nosotros estos últimos cinco partidos van a ser definitivos. Tenemos que ganarle al Imperial para seguir con opciones», comenta Aguilar, que tiene máxima confianza los suyos.

Llegados a este tramo de competición, los de Pepe Aguilar son conscientes de la responsabilidad que tienen a sus espaldas. El ascenso está cerca, pero deben conseguirlo: «Son seis partidos en los que no hay margen de error. Si pierdes dos partidos seguidos te quedas descolgados. Tenemos que saber jugar con esa presión añadida», asegura. «El lunes debemos volver a hacer un buen partido para ganar. Nosotros queremos ganar», apostilla el preparador del Cartagena B.

De cara al próximo lunes el Cartagena B no va a esconder nada. Aguilar cree que será un partido muy abierto, en el que tratarán de tener el control del partido y minimizar las virtudes del Imperial. «Que hayan quedado campeones quiere decir mucho. Pepe Luna es un gran entrenador, ha sabido sacar un rendimiento excelso de sus jugadores», elogia Pepe Aguilar a su homólogo en el filial murcianista.

Un filial con personalidad

El entrenador cartagenerista también valora que el Real Murcia Imperial hayan quedado por delante de equipos con mayor presupuesto, diseñados para ascender, por lo que les tiene «muchísimo respeto, porque se lo han ganado».

Uno de los primeros objetivos que tenía Pepe Aguilar en mente desde principios de temporada era otorgar de una personalidad propia. Partiendo desde la base de tratar bien el balón y querer ser atrevidos, el cántabro considera que ha cumplido ese objetivo: «Hemos dotado al filial de una filosofía de juego, una propuesta, una idea a través de muchos meses de entrenamiento e insistir», asegura. «Siento que el equipo ya es mío. Me siento muy orgulloso de haber implantado un estilo propio donde los jugadores son los únicos protagonistas», valora con mucho cariño Pepe Aguilar.

A pesar de esos dos tropiezos ante La Unión y Mar Menor en el último tramo de liga, donde penalizaron las acciones a balón parado, Pepe Aguilar asegura que ningún equipo ha conseguido superar a su filial: «A través del juego pocos equipos han sido superiores a nosotros, por no decir ninguno, es una realidad, las estadísticas están ahí».

Ese filial con personalidad propia ha visto como varios de sus jugadores han tenido minutos en las últimas semanas con cierta regularidad. Teddy o Santisteban han sido el último cambio de Carrión en los últimos encuentros, lo que Aguilar califica como «un triunfo de todos» los que componen el filial. Desde su figura, hasta la dirección deportiva del primer equipo, Pepe Aguilar no se olvida de nadie de los que respaldan su trabajo. «Mi trabajo era este, al margen de dotar al filial de un estilo, que los jugadores fueran plusvalía o activos del club en el futuro. Ese es el verdadero triunfo para el entrenador de un filial», asegura Pepe Aguilar.

Durante dos semanas Pepe Aguilar estuvo al mando del FC Cartagena. El cántabro por fin tenía la oportunidad de entrenar en Segunda tras la destitución de Borja Jiménez. El preparador albinegro asegura que fueron días «de muchísima emoción», además de un paso importante en su carrera en los banquillos. «Si los resultados hubiesen sido otros estoy completamente seguro de que estaría con el primer equipo, pero soy consciente de las exigencias que tienen», comenta convencido Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar trabajó desde el primer día para recuperar a la plantilla a nivel emocional: «Intenté quitarles presión. Hicimos las cosas bien en cuanto al juego pero no nos acompañaron los resultados. Quise dar confianza a unos jugadores que la necesitaban», asegura el técnico cartagenerista que tendrá que conseguir tres puntos vitales para acercarse al objetivo del ascenso.

El invitado ‘sorpresa’

El Real Murcia Imperial está dirigido por Pepe Luna. El de Molina de Segura llegó a principios de temporada, con proyecto modesto con el que al final se ha metido en la pelea. Tendrán enfrente a un Cartagena dirigido por un entrenador al que Luna guarda especial aprecio: «Pepe Aguilar es un gran entrenador, le conozco desde hace muchos años. Sabía que Pepe iba a triunfar, es una persona que ama el fútbol, lo siente y lo lleva en la sangre», alaba Pepe Luna al entrenador cántabro. «Me alegro mucho de que haya cumplido ese sueño de ser entrenador en el fútbol profesional porque el fútbol necesita gente como Pepe Aguilar», comenta el molinense.

El filial grana se ha coronado como el mejor equipo del grupo 13 de Tercera División tras sumar 44 puntos. Pepe Luna asegura que se han colado entre los grandes cuando nadie les esperaba: «Al principio el club no se planteó este objetivo. Nos hemos colado en una fiesta que nadie esperaba, el precio estaba muy caro y lo hemos conseguido a base de trabajo».

El sprint final del play-off exige máxima concentración para no quedarse atrás. Seis jornadas donde se decide todo. Pepe Luna asegura que los suyos están preparados para ello: «Nuestro objetivo es quedar primeros, en nuestra cabeza no está otra cosa», además valora que el partido frente al Cartagena B será un partido muy bonito, con dos equipos que llevan el sello de sus entrenadores y en un escenario como el Cartagonova. «Es bueno para la Región de Murcia que haya este tipo de partidos», comenta Luna.

Ganas de reivindicarse

El Imperial también ha pinchado en la primera jornada. El conjunto murcianista encajó una derrota por 2-0 frente al Racing Murcia de Drenthe, Cristo Martín, Simón Ballester y compañía. Afrontan este partido «con mucha ilusión» y con ganas de conseguir una victoria que les haga olvidar el tropiezo frente al Racing.

El Real Murcia Imperial, desde los ojos de su entrenador es un equipo que les cuesta entrar en los partidos, y eso les puede penalizar mucho. «Al play off han llegado los mejores, somos el equipo que más puntos ha hecho. Tenemos que ser nosotros durante todo el partido», comenta Pepe Luna. No obstante, considera que no deben pensar demasiado en ello y pensar en la cita del próximo lunes.

El filial murcianista está compitiendo por ascender a 2ª RFEF, mientras que el primer equipo está pugnando por meterse en las primeras posiciones que dan acceso a 1ª RFEF. El Real Murcia es 5º con 28 puntos, a seis unidades de esas posiciones que dan el ascenso. Si no lo consiguen, bloquearían el posible ascenso del Imperial, pero Pepe Luna dice que no piensan en ello: «Si hay alguien que está pensando en otra cosa está perdiendo el tiempo. Quedar primeros depende de nosotros, tenemos que centrarnos de lo que depende de nuestro trabajo», asegura el preparador murcianista que desea que la temporada acabe de forma redonda con los ascensos de ambos equipos.

Durante esta temporada, Pepe Luna ha podido cumplir uno de sus objetivos a principio de temporada: surtir de jugadores al primer equipo. Hasta 10 canteranos han tenido protagonismo en el Real Murcia, bien yendo convocados, o bien teniendo minutos en el césped. «Ha estado por encima de mis expectativas», asevera Pepe Luna.

El Real Murcia había apostado por un proyecto de cantera para los próximos años, con Julio Algar en la dirección deportiva. Sin embargo, la reestructuración del fútbol español exigía un ascenso por la vía rápida.

Tras no haber conseguido los objetivos planteados para esta temporada como estar en las posiciones que daban el ascenso directo a 1ª RFEF y la posibilidad de ascender a Segunda, el madrileño abandonaba su supuesto como director deportivo. Pepe Luna asegura echarlo de menos: «Echo mucho de menos a Julio Algar. El fútbol tiene estas cosas, tanto él como el club han decidido que lo mejor era que él ya no estuviera aquí y lo tenemos que aceptar. Nos ha enseñado el camino y nosotros vamos a intentar terminar ese camino que él marcó con buenos resultados», explica.

El técnico murcianista apostaba por darle tiempo a la cantera: «Cuando hay tiempo los resultados salen. En cualquier proyecto de cantera, el que te venda resultados antes de los seis años te está engañando», asegura el entrenador pimentonero que tiene una amplia experiencia en fútbol formativo. En los últimos años ha sido director deportivo del Molina, ha dado clases en el centro de formación de entrenadores, además de participar en el Campus internacional de LaLiga donde llegan jugadores jóvenes de todo el mundo. «Hay que tener paciencia porque hay mimbres en la Región», comenta Pepe Luna.

El Real Murcia Imperial está en la pomada y quiere acabar la temporada de la mejor forma posible. «En el Real Murcia Imperial nos vamos a dejar la vida por ascender», asegura un Pepe Luna que va a ir con todo al Cartagonova. El feudo albinegro será el escenario de un gran partido entre dos filiales con el sello personal de Aguilar y Luna.

Solo podrán acudir al choque 2.500 abonados cartageneristas

El partido FC Cartagena B-Real Murcia Imperial podrá contar con público y el club ha establecido un aforo máximo de 2.500 abonados. La adquisición de entradas, por protocolo COVID, se deberá hacer exclusivamente de modo online y solo los abonados al FC Cartagena tendrán la posibilidad de comprarla.

Una vez se haya accedido a la plataforma de compra se podrá elegir entre las entradas disponibles en las distintas zonas del estadio habilitadas (se empezará por Tribuna Alta y conforme se vayan vendiendo se irán habilitando, en este orden, Lateral Alta, Fondo Sur Alto y Fondo Norte Alto). El abonado tendrá la obligación de ocupar el asiento asignado en su entrada. Las entradas para se ponen a la venta ya a la venta en la web del FC Cartagena y estará disponible hasta agotar todas las localidades, pudiendo retirar cada abonado una sola entrada. Las puertas se abrirán a las 16.30 horas.