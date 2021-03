El Real Murcia Baloncesto prosigue con su semana frenética. Después de conseguir su primera victoria de la segunda fase ante Ourense el pasado sábado, los murcianos no tienen tregua y volverán a jugar hoy un encuentro ante el Melilla Sport Capital (19.00, Televisión Murciana) en el Príncipe de Asturias. Será el encuentro atrasado de la primera jornada de la fase de permanencia.

Los de Rafa Monclova dieron un gran paso adelante con la victoria ante Ourense ya que les permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas, además de seguir sumando triunfos en un grupo que promete ser frenético hasta el final, ya que de nueve equipos que conforman esta fase, cuatro descenderán a LEB Plata.

El entrenador del Real Murcia declaró en rueda de prensa que «no podemos relajarnos, no hay tiempo para festejar». Se alegró de que el equipo tuviera por fin acierto en ataque a la vez que no alertó de la peligrosidad del rival. «Debemos mantener la regularidad y no tener un acierto en ataque esporádico. En defensa tenemos que mostrar la misma solidez que en el resto de la temporada porque Melilla es un equipo tremendamente físico y con mucha capacidad anotadora», manifestó Monclova su rival inmediato.