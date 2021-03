Tocaba hacer autocrítica durante la semana. Después de la paupérrima imagen dada en el Carlos Belmonte ante el Albacete, el vestuario y el técnico del Cartagena no podían tener una postura distinta que la de agachar la cabeza y reconocer los errores: “Seguramente ninguno estamos dando todo lo que tenemos en algunos partidos. No estuvimos bien”, dice Luis Carrión. El entrenador en consciente de que ni él ni la plantilla tenían defensa tras el encuentro: “Hay rabia porque a nadie le gusta verse así. Nosotros somos los primeros críticos con nosotros mismos y no estuvimos a la altura”, reconoce.

Sin embargo, también era momento para reaccionar y hacer un cambio de chip en la plantilla que, en buena medida, pasa por sus manos: “Los primeros días estábamos jodidos, porque después de haber visto el partido repetido vimos que no dimos el nivel y que desaprovechamos la oportunidad”. Toca empezar a demostrar un cambio importante en el encuentro de este sábado ante el Málaga, en el que Carrión tiene claro que pueden ganar como ya hizo el Cartagena en la ida: “Nos hemos preparado bien para este partido. Tenemos que saber que hay que ganarlo y que si eso pasa, todo cambiará”, afirma.

Todo ello pasa, en buena parte, por que no se vuelva a ver a un equipo sin alma ni intensidad: “No creo que se repita la imagen de Albacete. Los jugadores lo han visto y saben que hubo muchos errores. Tenemos un partido diferente y sabemos que estos puntos tienen que ser para nosotros sí o sí. Somos conscientes de que faltó intensidad, que es un mínimo que debemos tener en cada partido. Seguramente con más intensidad no hubiera llegado ninguno de los dos goles y el resultado hubiera sido diferente”, comenta el entrenador albinegro.

Esa falta de intensidad ha sido precisamente el centro de las críticas por parte de la afición durante toda la semana. La calidad puede faltar, pero no el compromiso, y el seguidor albinegro se lo ha hecho saber a sus jugadores durante estos días: “Las críticas son entendibles. Hay que aguantar esta semana porque hemos hecho méritos para que nos lleguen. Pero la fe no hay que perderla nunca porque el equipo ha dado muestras de rendir bien. Y entiendo que mañana vamos a ser ese equipo”, manifiesta Luis Carrión.

Ante el Málaga, esperan poder empezar a revertir la situación. Con tiempo aún por delante, cada vez son más los equipos de abajo que aprietan y que empiezan a hacer de la salvación un objetivo más que complicado: “Cada vez queda menos, pero deberíamos hacer que esa presión sirviera para algo positivo. Dejarnos todo en el campo y no estar ansiosos. Si mañana ganamos, seguramente estemos fuera de descenso”, concluía el técnico.