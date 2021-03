El entrenador del Cartagena, Luis Carrión, ha dicho que llegan "con el ánimo arriba" a su partido frente al líder de LaLiga SmartBank de fútbol, el Mallorca, pues pueden "ganar a cualquier rival" si están "bien".

En rueda de prensa previa al partido del domingo en la isla, ha comentado: "Hemos tenido una semana larga para preparar situaciones de partido durante más días y esperamos hacer un buen partido" para superar a un gran equipo, líder por méritos propios".

Del cuadro balear ha destacado que "es un conjunto muy dinámico, que tiene varios modelos de juego dentro de un mismo partido pues te puede hacer daño al contraataque y en ataque elaborado también" y ha añadido que "defensivamente tiene su fortaleza, pero, como todos los equipos, también tiene sus puntos débiles".

Los blanquinegros no podrán contar para este choque con dos sancionados como el defensa Raúl Navas, expulsado en el minuto 94 ante el Leganés por una falta; y el centrocampista Nacho Gil, éste sancionado con dos partidos por una protesta cuando el jugador se encontraba en la grada tras haber sido sustituido.

"Me parece una sanción excesiva porque me parece que no hizo nada. Es verdad que hay que estar un poco más calmados, pero igualmente hay que entender que la gente tiene ganas de salir de la situación y también me gusta ver que la gente está metida", ha indicado en referencia al castigo impuesto a Gil.

Sí estará disponible el extremo Álex Gallar, tras haber superado su lesión, y Carrión, quien seguramente contará con él en el once titular, ve posibilidades reivindicarse para quienes no venían participando.

"Son oportunidades para otros compañeros que pueden hacerlo bien. Nosotros no nos paramos a pensar en las bajas que tenemos y vamos a sacar un once muy competitivo y que es capaz de ganarle al Mallorca", ha señalado.

El preparador no mira a otros campos, aunque lo que ocurra en ellos le pueda favorecer o perjudicar en el objetivo de lograr la permanencia: "Si nosotros ganamos nos da un poco igual lo que hagan los demás. Viajamos con la intención de conseguir los tres puntos y luego ya veremos a ver lo que hacen los demás, que eso es lo menos importante". E