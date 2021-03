Han tenido que pasar trescientos sesenta días para que el Lorca Deportiva vuelva a ganar un partido. Lo hizo el pasado miércoles ante el Yeclano, por desgracia, un rival directo ya que se trata de un equipo de la Región de Murcia. Este triunfo, además de meter en un lío a los de Sandroni, ha supuesto una inyección de moral a los lorquinos, quienes han logrado superar al cuadro azulgrana en el ‘golaverage’ particular puesto al finalizar el resultado de la primera vuelta con empate a uno.

El último triunfo fue el 8 de marzo de 2020 ante el Real Murcia Imperial en el estadio la Nueva Condomina, ya que los dos partidos que le dieron el billete del ascenso, tras el parón por la irrupción del coronavirus, finalizaron en empate ante el Mazarrón y el Pulpileño. Es el primer triunfo del Lorca Deportiva en la presente campaña. Había coqueteado con él en varios partidos desde que el técnico aguileño Juanjo Asensio se hizo cargo del plantel. El fútbol no estaba siendo justo para el cuadro lorquinist. «Quien piense en justicia en el fútbol se equivoca, pero es cierto que el trabajo que estamos haciendo y la actitud de los jugadores estaban mereciendo una alegría», decía Juanjo Asensio.

El Lorca Deportiva ya sabe que no podrá lograr el objetivo marcado por el presidente Hugo Issa cuando empezó la temporada, que no era otro si no meterse en los puestos para estar la próxima temporada en la segunda B Pro. Esto ya no va a poder ser, pero ahora el siguiente objetivo es permanecer en la Segunda B. Para ello, tienen que sumar todos los puntos posibles de los nueve que restan para llegar en una situación no demasiada mala a la segunda fase. Para ello, el Lorca Deportiva, una vez que ha logrado romper la racha negativa, deberá refrendarlo el domingo ante el Recreativo Granada (12.00 horas, Footters.com). Siete días después, en el estadio Artés Carrasco, ante el Sevilla Atlético y terminará esta fase rindiendo visita al campo Linarejos para enfrentarse al Linares.

El talante del equipo lorquino ha cambiado con esta primera y merecida victoria en un campo complicado. En el apartado goleador, dos de los jugadores que llegaron en el mercado de invierno han inaugurado su casillero de goles. Se trata de los centrocampistas Marcos Gondra y Diego Peláez. El primero anotó de libre directo de forma antológica. El delantero y capitán Andrés Carrasco se mantiene como líder goleador con cinco dianas de las trece que lleva su equipo.

Para el partido ante el filial granadino, Juanjo Asensio tiene a toda la plantilla disponible. El pasado miércoles, por fin pudo contar con Sergio Rodríguez en el lateral zurdo tras numerosos problemas físicos del defensor extremeño.