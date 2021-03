El UCAM Primafrío Jairis no falló ante el colista de su grupo, el CB Pozuelo, y selló su decimotercera victoria del curso a vencer por 78-65 en un partido que dominó desde su arranque gracias a un fantástico parcial en el primer cuarto. La base Starr Breedlove fue la jugadora más destacada del conjunto de Alcantarilla al anotar 19 puntos y repartir tres asistencias. El conjunto murciano afronta ahora un frenético calendario en el mes de marzo tras estar situado en la sexta plaza del grupo B de la Liga Femenina 2, y tomar así distancia de sus perseguidores en la tabla pese a contar con un encuentro menos.

El Real Murcia Baloncesto no bajó los brazos en el primero de lo dos partidos que restan para finalizar la primera fase de la LEB Oro y sorprendió al HLA Alicante desde el inicio (81-105). Un encuentro que fue instrascendente para ambos conjuntos, ya que no afectará a la siguiente fase. Las sensaciones del conjunto local fueron horribles durante todo el partido ante un equipo grana que no quitó el pie del acelerador durante los cuarenta minutos. Jaron Martin, con 21 puntos, fue el máximo anotado del conjunto grana seguido por Norris Jr (16) y Robinson (15), quien capturó 11 rebotes junto a Solarin.