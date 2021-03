El Yeclano Deportivo pudo recuperar el sábado uno de los dos partidos que tenía aplazados debido a la covid-19. Y es que el coronavirus se ha cebado especialmente con el conjunto dirigido por Héctor Altamirano Sandroni esta temporada, que ha visto como un total de ocho componentes de la plantilla, cinco jugadores y tres trabajadores del cuerpo técnico, han dado positivo.

El primero de los duelos aplazados para los yeclanos se ha saldado con un empate a dos ante el Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, lo que no les sirve a los murcianos para alejarse de la parte baja de la clasificación. El segundo encuentro aplazado para el Yeclano se jugará este miércoles en La Constitución, y le enfrentará al colista, el Lorca Deportiva, en una nueva oportunidad para los de Sandroni de escaparse del temido play off de permanencia.

El conjunto de la Comarca del Altiplano de la Región de Murcia se ha visto afectado singularmente por los brotes de coronavirus, algo que no es de extrañar si atendemos a la enorme incidencia que la tercera ola de la pandemia ha tenido en Yecla, ciudad con más de 2.000 casos positivos por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los focos del sureste español.

El pasado 3 de febrero se detectó en la disciplina yeclana un brote de coronavirus que afectó a cinco jugadores y 3 componentes del cuerpo técnico, lo que les obligó, tal y como marca el protocolo de la RFEF, a suspender sus entrenamientos durante 10 días, retomando la actividad el 13 de ese mismo mes. Las consecuencias se reflejaron en el aplazamiento de dos encuentros para el Yeclano Deportivo, que ahora se encuentra en condiciones de recuperarlos.

El resto de equipos de la Región también se han visto afectados, aunque en menor medida, por el coronavirus. El Real Murcia tuvo que aplazar su partido de la segunda jornada del campeonato, ante el Betis Deportivo, por tres contagios en jugadores de la primera plantilla: Antonio López, Álvaro Moreno y Abenza. Tras las vacaciones de Navidad, las alarmas volvieron a saltar en la entidad grana, debido positivo de Melgar, que acabó siendo aislado del equipo por precaución. Afortunadamente, no se extendió el virus al resto de compañeros, lo que permitió al Real Murcia continuar su temporada con normalidad.

Por otro lado, tanto el Lorca Deportiva como el UCAM Murcia no pudieron esquivar el impacto de la pandemia. El equipo lorquino anunció el 23 de octubre el positivo por coronavirus de dos de sus jugadores, lo que no impidió al conjunto de la Ciudad del Sol jugar su partido correspondiente de la jornada dos ante El Ejido 2012. El 7 de enero volvieron a notificar un nuevo caso de covid, pudiendo jugar sin embargo su encuentro ante el Linares.

El UCAM Murcia, por su parte, también registró un contagio, el 3 de septiembre, antes del inicio de la competición, por lo que los universitarios pudieron comenzar sin problemas la temporada. A comienzos de año, otros tres jugadores de la plantilla universitaria, Unai Aguirre, Alberto Fernández y Adri León, contrajeron el virus, sin más consecuencias para el equipo.

Las aspiraciones de los equipos de la Región se mantienen dispares, pues mientas los conjuntos de la capital, el Real Murcia y el UCAM Murcia, aún pueden optar a los primeros puestos que den acceso al play off de ascenso a Segunda División. Al respecto, los universitarios tienen este objetivo bastante más asequible que los granas, que salvo sorpresa lucharán hasta el último encuentro por entrar en las fase de cruces para ascender a la Segunda B Pro. Por el otro lado, el Lorca Deportiva está abocado al play off de permanencia de la categoría, mientras que el Yeclano aún tiene posibilidades matemáticas de conseguir la permanencia sin la necesidad de jugar la fase correspondiente.

Incidencia en el resto del grupo

El coronavirus también ha afectado al resto de equipos que conforman el Subgrupo B del Grupo cuarto de la Segunda División B. El Betis Deportivo, que recuperó ante el Yeclano su partido aplazado, ha demostrado una inversión y metodología notable con sus propios protocolos anti covid-19, así como una máxima implicación de su personal médico, cuerpo técnico y plantilla.

En el caso del Córdoba CF, hubo dos falsos positivos durante la pretemporada, el por entonces técnico Juan Sabas y el guardameta Isaac Becerra. Ambos estuvieron aislados y sin síntomas. Desde el verano, el club cordobés destacó por ser pionero en las medidas anti covid. Víctor Salas, director del Área de Salud del Cordoba CF, explicó al Diario de Córdoba que la prioridad es «crear una burbuja» en torno al primer equipo. Cuentan los blanquiverdes con un dos sistemas de protección (el que exige la RFEF y otro interno), asegurando la protección sanitaria mediante rigurosas medidas, y controles cada 15 días tanto al personal del club, como a empleados de las oficinas e incluso limpiadoras.

Por su parte, el Recreativo Granada tuvo que espera a la cuarta jornada para empezar a competir, 21 días después del inicio de la competición. Al menos 12 jugadores del filial nazarí se vieron afectados por un severo brote de coronavirus. Poco a poco ha ido recuperando partidos aplazados.

No se vio afectado el Linares Deportivo, pues aunque sí confirmó tres casos positivos en noviembre, no tuvo que cancelar entrenamientos ni partidos. Con respecto a El Ejido 2012, tan solo su jugador Dani Cara se perdió dos partidos por haberse contagiado del virus, lo que no impidió a su club jugar todos sus encuentros en las fechas previstas.

Por último, como nota positiva cabe destacar el caso del Sevilla Atlético, club en que hasta ahora no se han registrado casos de contagios por covid-19.