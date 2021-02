El UCAM Murcia tiene la mente puesta en romper la dinámica negativa que arrastra desde hace cinco jornadas. Los de Sito Alonso, después de los problemas que atravesó la plantilla por el covid, no han sido capaces de reencontrar el juego que venían haciendo y que les llevó a estar peleando por los puestos de Copa hasta el último suspiro. Han pasado de tener un balance de 8-8 a un 8-13 que si bien todavía no es peligroso con respecto a los puestos de abajo, podría convertirse pronto en una amenaza si no consiguen volver a la senda de la victoria. Actualmente, el colchón es de tres victorias con el Acunsa GBC, que marca las posiciones de descenso a LEB oro.

Tendrá un hueso duro de roer el UCAM Murcia para tratar de voltear su situación. Se enfrenta al BAXI Manresa (18.00, MD1) de Pedro Martínez en el Nou Congost. Un equipo que ya les ganó hace apenas un mes (26 de enero) en el Palacio de los Deportes por 93-103. El partido, perteneciente a la primera vuelta, estuvo marcado por la falta de ritmo de los murcianos, pues fue el segundo encuentro en apenas cuatro días tras pasar el brote de coronavirus. Manejó el partido a su antojo el equipo catalán en el Palacio encabezados por un gran Dani Pérez que acabó con 24 puntos y cinco asistencias. Afortunadamente para el UCAM Murcia, el base no podrá estar hoy en el encuentro por una lesión que arrastra en el bíceps femoral derecho. Tampoco estará Guillem Jou, que continúa recuperándose de su lesión. Pedro Martínez recupera para el partido frente a los murcianos a dos piezas importantes en la rotación y que llevan haciendo trabajo semanal después de sus respectivas molestias, Matt Janning y Eulis Báez. Además, Frankie Ferrari podría redebutar con su nuevo equipo tras su salida de Unicaja.

El UCAM Murcia vuelve a la competición con novedades en su róster. Una de las peores noticias de las ventanas FIBA para los universitarios fue la lesión de Conner Frankamp en su debut con la selección de Georgia que le permitía hacerse con el pasaporte europeo y dejar una ficha extracomunitaria libre en la plantilla del UCAM Murcia. El base de Kansas estaba siendo una de las sensaciones de la ACB, promediando 17 puntos y más de créditos de valoración. Se verá apartado de las canchas alrededor de ocho semanas por culpa de un edema óseo con fractura sin desplazamiento en la rodilla derecha. David DiLeo tampoco estará disponible para el partido contra el Manresa al seguir recuperándose de su fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha. La otra novedad será la ausencia de Rafa Luz al desvincularse de la entidad universitaria después de no contar para Sito Alonso desde la llegada de Tomás Bellas. Entrará en la convocatoria el flamante fichaje del UCAM Murcia Isaiah Taylor. El escolta americano debutará con su nuevo equipo en Manresa y tendrá que asumir galones desde el primer momento por la ausencia de Conner Frankamp y la única disposición de Tomás Bellas como base puro. Comienza la desecalada particular del UCAM.