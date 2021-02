Gran victoria de Jimbee Cartagena. Goles, buen juego, sufrimiento y mucha emoción en un Palacio de los Deportes que volvió a acoger aficionados en las gradas Los de Duda vencieron por 5-4 ante un Palma Futsal que dio mucha guerra y le puso las cosas complicadas al equipo melonero. Jimbee Cartagena se coloca líder de forma momentánea con 48 puntos y bate a uno de sus rivales directos.

El partido comenzó a una intensidad muy alta. Palma Futsal quería ejercer una presión alta sobre Jimbee Cartagena pero circulando el balón con cautela, buscando con paciencia la portería de Chemi. La primera ocasión del partido iba a ser para Palma Futsal por medio de un disparo cruzado de Lolo que se marchaba desviado. Jimbee iba a tener también sus primeras oportunidades, pero Lucao y Waltinho no tuvieron suerte de cara a portería.

Palma Futsal iba a encontrar su premio. Vilela le ganó bien la posición a Mellado en una disputa por la banda izquierda y con una gran volea ejecutada con la zurda consiguió penetrar la portería de Chemi para abrir el marcador. Mal inicio de Jimbee que a pesar de que había comenzado a soltarse encajó un gol pronto. Sin embargo, pronto respondió al gol inicial. Tan solo un minuto después Chemi salió de su meta para circular el balón de cinco y asistió para que Marinovic pusiera el empate.

El partido se convirtió en un correcalles después del empate. Palma y Jimbee se repartían ocasiones por igual y se podía mascar el peligro en ambas áreas. Juanpi tuvo dos ocasiones claras para poner el segundo gol, pero no obtuvo el premio de marcar. A los diez minutos, el disparo de Waltinho impactó en la mano de Marlon dentro del área. El colegiado no dudó en señalar penalti. El máximo goleador de Jimbee Cartagena no falló y firmó la remontada momentánea. Waltinho tiene el gol entre ceja y ceja.

Palma Futsal no bajó los brazos. Higor tuvo una buena ocasión con un disparo lejano que Bebe taponó bien. Sin embargo, poco después el brasileño aprovechó un error defensivo de los cartageneros para rematar prácticamente solo dentro del área y hacer el empate. Cuatro goles en apenas 15 minutos de juego, y aún quedaría mucho por ver. Juanpi intentó deshacer el empate cerca del descanso. El de Campos del Río envió un buen disparo cruzado que impactó en el poste. No pudo hacer el tercero.

De nuevo, un error de Jimbee Cartagena iba a ser aprovechado por Palma Futsal: Franklin perdió el balón dentro del área, presionado por dos jugadores rivales. Lolo aprovechó que Chemi estaba batido para hacer el tercero. Jimbee Cartagena no se rindió hasta el final de la primera mitad: Waltinho realizó una buena transición, lanzando una diagonal hacia el área donde estaba Bebe. El cordobés no falló ante Fabio y firmó el empate al filo del descanso.

La segunda mitad comenzó con el mismo guion que la primera. Intensidad muy alta por parte de los dos equipos, dispuestos a romper el empate vigente en el marcador. Jimbee Cartagena tuvo la primera ocasión, muy clara, por parte de Lucao. El disparo del brasilero se marchó ligeramente desviado por la izquierda.

Palma también quería amedrentar a Chemi: Higor lo intentó tras un buen gesto técnico pero su intento se le acabó yendo por fuera. El partido, que desde el principio fue un correcalles, se convirtió en un pulso continuo entre ambos equipos. Franklin tuvo su oportunidad con un disparo a bocajarro que Fabio tuvo que despejar con dificultad.

Últimos minutos frenéticos

Media hora de partido y se le ponían las cosas complicadas a Jimbee Cartagena. Palma se adelantaba tras una buena combinación de Vilela con Campos que le dio un buen balón a Tomaz para que pusiera el cuarto gol del encuentro. Locura y recital de goles en el el Palacio de los Deportes.

Palma Futsal tampoco lo iba a tener todo de cara. Marlon fue expulsado a falta de apenas cinco minutos para la conclusión del encuentro, y Jimbee quería aprovechar la superioridad numérica que iba a tener durante estos minutos. Bebe tuvo una ocasión clara con un disparo dentro del área que se fue a córner. Ese fue el primer aviso de un Jimbee que iba a poner la igualada a falta de seis minutos para el final: Juanpi vio desmarcado a Solano en el perfil derecho del área y el cordobés armó bien su pierna izquierda para hacer el empate. Ocho goles repartidos entre los dos equipos, con un 4-4 en el marcador.

Jimbee Cartagena le puso emoción a los minutos finales. Waltinho realizó de nuevo una buena conducción por banda desbordando por el costado, se zafó de su par y vio el hueco justo para asistir a Bebe que hizo el quinto gol para el conjunto de Duda. Palma tuvo varios acercamientos a la portería de Chemi en los compases finales del encuentro jugando de cinco, pero no pudieron igualar la contienda.

Gran victoria del conjunto cartagenero que consigue tres puntos que le hacen líder de forma momentánea. Recital de goles en el Palacio de los Deportes, Jimbee Cartagena le brinda una victoria a su afición que volvió a llevarles en volandas hacia la victoria. Los de Duda se postulan como candidatos a todo.