Retomar la ilusión, la fe y las buenas sensaciones. Es el principal objetivo que el Cartagena en el encuentro que esta noche (21.00 horas, Movistar) le pone frente a frente con todo un Leganés. Después del varapalo sufrido en Las Palmas, donde la imagen del equipo volvió a quedar en entredicho, la oportunidad de levantar cabeza llega antes que en cualquier otra semana. Y es que el hecho de jugar en viernes podría conceder a los albinegros la pequeña ventaja de meter –en caso de ganar- más presión al resto de equipos que se encuentran metidos de llenos en la pelea por salir del descenso.

Con muchos deberes pendientes llega el Cartagena a la visita del Leganés al Cartagonova. Después de haber dejado atrás el peor tramo de la temporada previo a la llegada de Luis Carrión, el conjunto albinegro volvió a ofrecer su peor cara sobre el césped del estadio de Gran Canaria, trayendo de nuevo a la mente los fantasmas que parecían haberse esfumado. Por ello, recuperar las buenas sensaciones y la confianza es esencial para salir adelante y evitar entrar en otro bache.

No menos importante –e incluso más prioritario- es el de volver a sumar. Con 25 puntos, el Cartagena es vigésimo en la clasificación y está a solo uno de la salvación, que en estos momentos marca el Sabadell. Eso sí, por en medio está el Alcorcón, mientras que por abajo Albacete y Castellón acechan a solo uno y tres puntos respectivamente.

Pero también será el momento para medir la capacidad de reacción el capitán del barco. Luis Carrión se enfrenta a su primera prueba complicada tras no haber sabido sacar rendimiento al equipo por primera vez desde su debut frente al Mirandés en el encuentro que abría la primera vuelta. Corregir los errores tácticos que hubo en Las Palmas, hacer que los futbolistas no entren de nuevo en una dinámica mental negativa y solucionar, por ejemplo, la baja de Alberto De la Bella en el lateral izquierdo.

Las buenas noticias para el Cartagena llegan en forma de regreso. Tras perderse el último partido por acumulación de cartulinas amarillas, Elady Zorrilla estará de vuelta para acompañar a un Rubén Castro que el pasado sábado notó más que nunca la ausencia del jienense. Sin acompañante en el frente ofensivo, el delantero canario estuvo totalmente aislado y solo en ocasiones muy contadas fue capaz de crear un peligro que solo él es capaz de generar. Esta noche, ante el Leganés, tendrá de nuevo junto a él a un siempre incisivo escudero que lleva siete goles esta temporada entre liga y Copa. Sinónimo de peligro para el rival.

Un rodillo en plena forma

No tendrá enfrente el Cartagena ni mucho menos al mejor rival posible para darle la vuelta a todo eso. El Leganés es el equipo que está en mejor estado de forma de toda la categoría y tiene una de las mejores plantillas de Segunda División que, además, llega con todos los jugadores disponibles para el partido.

Cinco victorias consecutivas que le han dado 15 de los últimos 15 puntos para escalar en la tabla y meterse de nuevo en la lucha por todos los objetivos. A solo cinco puntos del liderato y a tres del asenso directo, saltará al césped del Cartagonova para lograr el sexto triunfo consecutivo, meter presión a Mallorca, Espanyol y Almería y mantener el estado de gracia que atraviesan desde que Garitano llegó para sustituir a Martí.

Convencido, con ilusión y con ganas. Así se muestra y traslada el mensaje desde dentro del vestuario Luis Carrión antes del encuentro ante el Leganés. El técnico confía en que su equipo pueda dar un golpe encima de la mesa a pesar del rival que tiene delante: «Creo que no competimos como teníamos que hacerlo, y en esta categoría no ganas cuando no lo haces. Si lo hacemos, con lo jugadores que tenemos, estaremos más cerca de ganar. Tenemos que ser el equipo de los días de Sporting y Oviedo. Pero independientemente de que sea el Leganés, si nosotros competimos bien podemos ganar a cualquiera. El mayor objetivo mañana es competir bien, no dar un balón por perdido y ser agresivos defensiva y ofensivamente», comenta.

El entrenador albinegro está «con ganas» de que llegue el partido para poder mejorar la imagen dada el pasado sábado ante Las Palmas, donde se vio de nuevo al peor Cartagena: «El hecho de estar mal en un partido no significa que al siguiente tengas que estarlo también. El día del Mirandés estuvimos aún peor y en el siguiente el equipo respondió muy bien», asegura.

Lo dice Carrión consciente de que el rival que va a tener delante está en un estado de forma inmejorable y que va a ser duro rascar un resultado positivo. A pesar de ello, piensa que el Cartagena puede lograrlo: «Están atravesando un gran momento y son un equipo muy fiable defensivamente. Siempre compiten bien, pero también se le puede hacer daño. Tenemos que llevar partido donde nos interesa, ser intensos y competir hasta el final. Hemos trabajado para ello, pero aun así tenemos que estar acertados», afirma el técnico.