El Real Murcia, siempre en el alambre por sus problemas económicos, se encuentra ahora en una encrucijada en lo deportivo. En la que posiblemente sea una de las temporadas más importantes de su historia, los granas no pueden permitirse caer a la cuarta categoría, que, independientemente de como se llame, no será otra cosa que una Tercera División renovada. Con el equipo en caída en picado en este 2021 y Adrián Hernández despedido, el Real Murcia solo dispone de cuatro jornadas para revertir una situación que parece complicada. Y, si la situación no es ya compleja de por sí, el consejo de administración, siguiendo las recomendaciones de Julio Algar, ha decidido poner al equipo en este momento crítico en manos de un inexperto José Luis Loreto. El sevillano, que en los banquillos no ha pasado de Tercera División, ya está en Nueva Condomina y hoy mismo se pondrá el mono de trabajo. Con solo cuatro jornadas por delante, hay muchos objetivos que cumplir, y el único camino válido es el de sumar de tres en tres.

1.Una victoria ante el Yeclano que cambie rápidamente el chip

El primer reto de José Luis Loreto como técnico del Real Murcia es tan sencillo como complejo. Para empezar con buen pie y frenar el nerviosismo que se ha instalado tanto dentro como fuera de NC, el técnico sevillano solo tendrá que guiar a su equipo a la victoria este domingo ante el Yeclano. Con un triunfo después de cuatro pinchazos, las urgencias seguirían siendo las mismas, pero todo se vería de otro color. Además, tras ese choque, el Real Murcia tendrá el fin de semana siguiente una jornada de descanso, lo que permitiría a Loreto trabajar con más calma.

2. Encajar las piezas del puzzle sin perder intensidad y ritmo

Solo tiene cuatro entrenamientos el nuevo entrenador grana para sacar de la depresión a un grupo que lleva quince días empeorando su imagen hasta llegar a hacer el ridículo. Y en esos cuatro días debería apostar por hacerlo todo sencillo, consiguiendo encajar las piezas sobre el terreno de juego, sobre todo ahora que hay muchos recursos y todos válidos, dejando atrás los inventos de Adrián Hernández que han precipitado su despido. Además, dado que muchos fichajes llegaron sin ritmo de competición, deberá combinar de la mejor manera las piezas para evitar que en el minuto 60, como ha ocurrido en las dos últimas jornadas, el equipo ya haya renunciado a competir.

3.Conseguir que Verza y Carrillo se sientan partícipes del juego

Dijo Loreto en sus primeras declaraciones que conoce a los jugadores del Real Murcia, pero en realidad el sevillano no ha entrenado a ninguno de ellos, tampoco les ha visto trabajar ni sabe cómo está mentalmente el grupo, por lo que las dificultades van en aumento. Será en sus primeros entrenamientos cuándo vea realmente quiénes están más preparados para la batalla. Sin embargo, hay dos piezas que deben convertirse en fundamentales. Una de ellas es Verza, el futbolista que debe dar sentido al juego, y otra es Carrillo, que debe convertirse en la chispa que encienda la mecha del ataque murcianista. Si Loreto no es capaz de activar a ambos, el Real Murcia agrandará los problemas que ya se vieron ante el Lorca o frente al Linares.

4.Que por fin llegue la tan deseada regularidad

Ha sido con el inicio de 2021 cuando el Real Murcia ha encadenado su peor racha, pero en la primera vuelta ya se vio afectado por una irregularidad que ha impedido sumar dos victorias consecutivas. Ahora que el agua está al cuello, Loreto tiene que lograr a las primeras de cambio lo que Adrián Hernández no consiguió en cuatro meses, y no es otra cosa que ganar, ganar y ganar.

5.Aprovechar la tendencia ganadora ante rivales de caché

José Luis Loreto tendrá que corregir todo lo que Adrián Hernández ha hecho mal en estas semanas, pero el técnico sevillano también puede aprovecharse de uno de los puntos a favor en el cuaderno de notas del murciano. Con Adrián Hernández, los jugadores del Real Murcia siempre se han venido arriba ante rivales de más nivel. Ahora es el momento de que esa garra aparezca más que nunca, y es que los murcianistas tienen un calendario para echarse a temblar. Este domingo recibirán al Yeclano, pero es que a continuación tendrán que visitar los campos del Córdoba y el UCAM, dos rivales directos por entrar en las tres primeras posiciones. La última jornada será ante El Ejido 2012 en NC.