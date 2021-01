Carlos Alcaraz podrá disputar la próxima semana un torneo en Melbourne

El tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia afronta las últimas horas confinado en una habitación de hotel en Melbourne. Desde que llegó a Australia hace ya casi dos semanas, el jugador ha estado confinado en una habitación de hotel debido a un positivo de una de las personas que viajó en el mismo avión desde Doha. Tras haber dado negativo en todas las pruebas PCR a la que ha sido sometido tanto él como su entrenador, Juan Carlos Ferrero, ya ha recibido la notificación de que este viernes podrá salir a entrenar en pista. Hasta la fecha ha venido realizando diversos ejercicios sin salir nunca de la habitación y ya cuenta con la compañía de su técnico, puesto que ambos fueron trasladados al hotel oficial de la organización del Abierto de Australia y se han instalado en dos habitaciones contiguas que se comunican. La preocupación que mostró la Real Federación Española de Tenis por la situación de Alcaraz, que aún es menor de edad, fue clave para que la organización del primer Grand Slam de la temporada le permitiera reunirse con su técnico al no haber dado positivo ninguno de los dos.





Trabajando las voleas para preparar los partidos en pista dura #AO #Melbourne

Working the volleys to prepare the matches on the hard court #AO #Melbourne pic.twitter.com/cAqmgy2yoU