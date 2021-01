En directo: El UCAM aguanta el pulso al Burgos al descanso

En directo: UCAM Murcia-Hereda San Pablo Burgos



Primer cuarto

El UCAM Murcia, cargado de novedades en su quinteto inicial, firmó un inicio de partido muy intermitente. Con las novedades de Tomás, Bellas, Cate y Jok de inicio junto a Jordan Davis y David DiLeo, el Hereda San Pablo Burgos llevó siempre la iniciativa gracias al acierto de Vítor Benite. El escolta brasileño, con 8 puntos en el arranque, fue un quebradero de cabeza para un equipo universitario que encontró al principio los puntos de Cate en la pintura y Tomás Bellas tras un triple de Jok (10-8). De hecho, Sito Alonso hizo cambios en defensa y fue el base madrileño el encargado de parar a Benite en lugar de Davis. El entrenador del UCAM no lo vio claro e inició las rotaciones con la entrada de Rojas, Malmanis, Radovic y DJ Strawberry. Fue el jugador letón el que hizo labores de pívot en lugar de Radovic, y el partido se rompió antes de llegar a la primera pausa (14-11). Kravic, que había fallado dos canastas anteriormente bajo el aro, fue creando cada vez más problemas al equipo murciano mientras que Radovic se hacía fuerte en la pintura contraria. Sin embargo, el UCAM seguía sin poder parar el acierto burgalés desde el perímetro, esta vez con Rivero, y se llegó al final de un primer cuarto igualado en el marcador (18-20).

Segundo cuarto

La entrada de Lima a pista, por primera vez en el partido, dotó de mayor poderío al UCAM y Radovic igualó el marcador en la primera acción (20-20). El acierto desde el perímetro de los visitantes, ante la pasividad defensiva universitaria en varias acciones, permitió al Hereda San Pablo Burgos llevar la iniciativa de nuevo en el marcador, pero Rojas desde la esquina volvió a empatar (28-28). El partido se volvió a romper a favor del UCAM con una contra de DJ Strawberry y un triple de Frankamp, lo que permitió a los locales tomar algo de oxígeno ante el esfuerzo realizado en el arranque del segundo cuarto (33-30). Los de Sito Alonso comenzaron a acusar demasiado el cansancio tras una canasta de Kravic al subir el ritmo el cuadro burgalés (33-34). El entrenador universitario apostó por el quinteto de salida, pero el guion no mejoró y Vítor Benite, desde la esquina y sin marca no falló de nuevo, lo que obligó al técnico del UCAM a pedir tiempo muerto (33-37). El equipo murciano contó con varias opciones para recortar en el último minuto del primer tiempo, pero no estuvo acertado en la toma de decisiones y solo pudo mover el marcador con dos tiros libres de Bellas (35-37).