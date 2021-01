"El mercado se va a mover y vamos a intentar no equivocarnos"

Si la terminal de llegadas en el Real Murcia tuvo trabajo la pasada semana con los fichajes del lateral Adán Gurdiel y el portero Nereo Champagne, el conjunto grana afrontará mañana el partido ante el filial del Betis (17.00 horas, La7TV) sin caras nuevas. Restan ocho días para que concluya el mercado invernal y Adrián Hernández ha incidido en que van a intentar "no equivocarse" en las operaciones que están trabajando para incorporar a la plantilla las mejores opciones posibles. "Ha sido una semana tranquila en cuanto a salidas y entradas, pero nosotros seguimos trabajando igual. No se ha cerrado nada, pero sí que hemos tenido el mismo trabajo", ha explicado en el entrenador grana en su encuentro con los medios de comunicación y sobre este hecho ha añadido que "evidentemente tienen que llegar uno o dos refuerzos en ataque, podríamos haber ido al mercado ya pero no nos podemos equivocar".

"El mercado no se ha movido tanto como imaginábamos en estos últimos días, pero se va a mover. Va a empezar a moverse todo un poquito y vamos a intentar que, si tenemos dos balas, no equivocarnos. A Víctor Curto y Alberto Toril dos delanteros de área, por lo que vamos a buscar un perfil distinto. Tenemos la opción de Sandoval, que yo creo que rendirá más en la punta de ataque que en los puestos en los que venía haciendo, y estamos trabajando con él esas situaciones en los entrenamientos", ha explicado el entrenador murciano ante la obligación de tener que medirse al Betis Deportivo mañana solo con Curto y Alberto Toril tras el traspaso de Chumbi al Marbella.

Sobre este aspecto, el entrenador murciano ha manifestado en todo momento su cordialidad con el delantero aguileño. "Después de hablar con Chumbi, yo le dije al club que valorase esa opción. Entendí su situación porque es un futbolista que está en el último tercio de su carrera y se le presenta una oportunidad económica. Vamos a utilizar estos recursos para buscar un perfil distinto a lo que tenemos. Chumbi ha sido el que más ha jugado arriba conmigo de entrenador, eso es indudable, y en aquella famosa conversación le dije que si recuperaba su nivel iba a ser importante y así ha sido", aseveró Adrián Hernández.

Sobre el Betis Deportivo, que no ha perdido desde la primera jornada, Adrián Hernández avisó a su equipo. "Es un equipo complicado, pero como el día del Granada B, que venía en buena dinámica. Tiene las cosas muy claras y el concepto de juego definido, por lo que será difícil poder contrarrestarlo. Pero tendremos nuestras opciones y será un partido disputando donde los detalles marcarán la diferencia", concluyó.



Júnior abandona el club grana

Por otro lado, por la tarde se conoció que el centrocampista Júnior se desvinculaba del club grana. "El Real Murcia C.F., S.A.D. informa que ha llegado a un acuerdo para la desvinculación de la entidad del futbolista de la primera plantilla Luis Antonio Martínez Mateo 'Júnior'. El centrocampista dominicano deja de formar parte del conjunto grana tras llegar este verano a la entidad", ha comunicado el Real Murcia a través de sus canales oficiales. El mediapunta madrileño tan solo ha disputado tres encuentros esta temporada bajo las órdenes de Adrián Hernández.