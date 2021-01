La 'nostalgia' de Rafa Luz

Internacional por su país y sin sitio en el UCAM Murcia CB. Esa es la situación que está viviendo Rafa Luz Freire, el mayor damnificado de la llegada de Tomás Bellas al equipo de Sito Alonso. Desde que el madrileño debutó en la séptima jornada, se ha convertido en el decimotercer jugador de la plantilla y solo ha jugado tres partidos. Ni siquiera en el encuentro frente al Obradoiro, donde DJ Strawberry no llegó a jugar ni un solo minuto por unas molestias físicas, el entrenador decidió dar de alta su ficha.

A Rafa Luz, a quien se le vio fuera de forma en la primera parte de la temporada, también le ha entrado la ´nostalgia' en sus mensajes en la red social Twitter. Desde hace mucho tiempo no hace referencia al UCAM Murcia en sus publicaciones. Solo alude a la selección de Brasil, con la que tenía esperanzas de jugar este próximo verano los Juegos Olímpicos y en la que ha sido un habitual los últimos años. Las imágenes que difunde son exclusivamente con la camiseta de su selección. Solo retuiteó de su actual club el video de Navidad. Nada más. También suele difundir mensajes de Imanol Ibarrondo, el ´coach' emocional de la Real Sociedad de fútbol. Uno de ellos dice lo siguiente: «Necesitamos comprender y aceptar que para que te vaya bien, muchas veces te tiene que ir mal. El precio del éxito es el aprendizaje y el precio del aprendizaje es cometer errores. Nadie nace sabiendo, ni aprende sin pagar el precio. Quien teme el fracaso, retrasa su éxito».

Su último partido con el UCAM Murcia lo jugó en la derrota ante el Unicaja Málaga de la decimotercera jornada. Pero mucho antes, tras la crisis generada por la derrota en el Palacio frente al Iberostar Tenerife después de perder una ventaja que llegó a ser de 24 puntos, Sito Alonso salió en defensa del jugador: «¿A quién sacarías en el último minuto? A Rafa, cincuenta veces más. No hay un jugador aquí que haya jugado Euroliga como ha jugado Rafa, que lo ha hecho conmigo (en el Baskonia), y que además haya estado en un equipo líder de Brasil y que haya estado en una semifinal de Eurocup. Los demás no tienen esa experiencia», afirmó el madrileño. Pero poco después llegó Tomás Bellas y Rafa Luz pasó al ostracismo. El técnico, asimismo, no ha sido capaz con el tiempo de ´recuperar' a un jugador que llegó en el verano de 2019 para ser uno de los líderes de la plantilla. Algo similar ocurrió cuando el base Manu Lecomte y el montenegrino Dino Radoncic sufrieron una crisis. Al final terminaron rescindiendo sus contratos con el UCAM Murcia. El futuro dirá si Rafa Luz sigue el mismo camino.

El filial vuelve a jugar con una derrota en casa ante el Alginet

El filial del UCAM Murcia regresó ayer a la competición en la Liga EBA después de suspender el partido del pasado fin de semana por haber estado en contacto cuatro de sus jugadores con otros de la primera plantilla afectados por el coronavirus. El joven conjunto murciano cayó en casa ante el Alginet (53-68) en un partido que se aplazó en la sexta jornada. Se da la curiosidad de que este domingo se vuelven a ver las caras ambos equipos, en ese caso en el choque de la segunda vuelta.