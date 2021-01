El FC Cartagena se hunde en Tenerife

Goleada sonrojante en Tenerife. El FC Cartagena acaba la primera vuelta firmando un partido en el que volvió a mostrar sus peores carencias defensivas, concediendo demasiado atrás ante un Tenerife cuyo fuerte no es el gol. Los chicharreros han conseguido marcar tres goles por primera vez esta temporada, y lo hacen ante un Cartagena que no sale de la gran crisis en la que está inmerso. El mercado de invierno, la única esperanza para el conjunto cartagenero.

El respeto fue la tónica predominante en los primeros minutos de juego. El Cartagena intentaba abrirse camino por banda izquierda por medio de Forniés, pero el valenciano no tenía espacio suficiente. El Tenerife tenía clara su idea de juego: fabricar la jugada poco a poco, con circulaciones largas y esperando a que el rival cometiese un error para aprovecharlo.

El Cartagena no se sintió cómodo en el primer cuarto de hora, y pronto iba a llegar el primer golpe del encuentro. Shashoua envío un pase en profundidad hacia Manu Apeh, que buscaba el balón en velocidad. Marc Martínez salió para blocar el balón de forma contundente, pero se acabó llevando al delantero nigeriano por delante. El colegiado no dudó en señalar penalti, y Fran Sol se encargaría de convertirlo para firmar su cuarto gol de la temporada. De nuevo, un error puntual obligaba al Cartagena a remar a contracorriente.

Le costó reaccionar al Cartagena, pero conforme fueron pasando los minutos se fueron haciendo con el control del centro del campo. Aguza, Clavería y Carrasquilla ejercieron un buen dominio en la medular, en especial el panameño, muy activo en la zona de tres cuartos de campo. De sus botas nacería la primera acción de peligro para los de Pepe Aguilar: Carrasquilla le dejaría el balón a Nacho Gil que de primeras enviaría un pase en profundidad hacia el área. Allí estaba Rubén Castro para rematarlo, pero Sipcic se anticipó para disipar el peligro. Dos minutos después, Álex Gallar colgaba un balón al área para Rubén Castro, pero el canario tampoco pudo llegar al esférico.

El Cartagena acabó la primera mitad siendo superior, con un Tenerife agazapado en su propio campo. Nacho Gil y Aguza tuvieron una doble ocasión con disparos desde fuera del área que se fueron a córner. Desde la esquina no estuvieron acertados los albinegros, que no conseguían conectar bien los balones por alto. Clavería lo intentó desde fuera del área hasta en dos ocasiones en los últimos minutos. Buena primera parte de los albinegros, solamente empañada por el gol encajado desde los once metros. De menos a más, el Cartagena debía trabajar para marcar en la segunda mitad.



Caída en la segunda parte

La segunda mitad comenzó con un guion completamente distinto con el que culminó el primer tiempo. El Tenerife se mostraba muy intenso en el ataque, poniendo en serios apuros a la defensa albinegra. Aun así, el Cartagena no renunciaba a intentar marcar el segundo: Aguza envió un centro a Rubén Castro al que no podía llegar.

Esa primera ocasión del Cartagena no dejaba de ser un mero espejismo. Pronto el Tenerife aprovecharía otro error garrafal en defensa del Cartagena: Forniés despejó mal el balón, dejándole el carril libre para la progresión del conjunto tinerfeño. Álex Martín no se anticipó para cortar, lo que le dejó a Shashoua el tiempo suficiente para pensar dónde colocar el disparo y ejecutarlo a la perfección.

Cerca de la hora de juego, el Tenerife tuvo el tercero en las botas de Fran Sol que recibió un buen pase de Manu Apeh. El delantero chicharrero disparó a puerta y Marc tuvo que emplearse a fondo para despejar a córner. Ambos entrenadores movieron el banquillo, Ramis con el objetivo de amarrar su ventaja, y Aguilar quería aguantar el arreón de los locales para poder rearmarse. Llegados al último cuarto de hora llegó el tercer gol para los locales, de la mano de Fran Sol que pudo rematar sin oposición tras un error en la marca de Álex Martín, que acabó resbalándose.

El FC Cartagena, totalmente noqueado, se limitó a esperar a que llegara el final del encuentro. Los albinegros vuelven a cometer errores infantiles en defensa, lo que les ha lastrado desde el principio de la temporada. Los chicharreros, con cuatro ocasiones aisladas, pudieron llevarse el partido con facilidad. Muy preocupante la situación de este Cartagena, que está en cuadro y posiblemente acabe la primera vuelta en posiciones de descenso.