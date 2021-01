El Yeclano quiere disfrutar de su eliminatoria de Copa más histórica

El Yeclano Deportivo tiene esta tarde (19.00 horas) uno de los partidos más históricos para la entidad en su enfrentamiento ante el Valencia Club de Fútbol en la segunda eliminatoria de Copa del Rey. Por primera vez en la historia de la entidad y segunda si se recurre a la trayectoria del añorado Yeclano CF, un equipo de Primera División disputará partido oficial en La Constitución.

Superado el lamento de que esta eliminatoria haya llegado en este fatídico contexto de pandemia, y con la reducción de la previsión inicial del aforo a cerca de un millar de personas, la incógnita gira ahora en lo meteorológico, con una alerta naranja por nieve que podría provocar problemas para la disputa del encuentro. En lo deportivo, Alejandro Altamirano Sandroni dispone prácticamente de toda su plantilla a excepción de algunos problemas en el pie por parte de Marcos. Además, a ello hay que sumar la baja repentina del pivote Carlos Selfa, que ya ha sido presentado por el Mérida, y su recién incorporado sustituto, el onubense Álex Zambrano ya ha trabajado en una sesión con el equipo aunque parece muy prematura su entrada en el once.

Siendo conscientes de la superioridad del Valencia, pero también conocedores del mal momento de la entidad ché, el Yeclano jugará sus bazas en imprimir esa típica intensidad con la que compite, ajustándose a unas dimensiones reducidas de La Constitución que podría perjudicar a los valencianos, además de la adaptación al frío polar que se sufrirá a la hora del encuentro. Podría verse la primera titularidad en el equipo del delantero Christian Perales, jugador nacido en la provincia de Valencia, que estará con mucha motivación al igual que Álex Vaquero, quien estuvo 8 años en el club ché, o también Gastón Alonso, quien podría pasar de jugar en el Valencia de División de Honor la pasada campaña a ser titular en la eliminatoria en el centro del campo del Yeclano.

Muy lejos quedará el ambiente que se respiró el año pasado en Copa ante el Elche, donde se vivió un lleno histórico, pero de nuevo se realizará la iniciativa de un mosaico entre los aficionados que ha preparado la empresa Yeclagrafic y miembros de la peña Los hombres de Pablo para recibir a los equipos en el vetusto campo de La Constitución. Pese a la pérdida de oportunidad económica en la venta de entradas, ante una tarde con altísimo porcentaje de precipitación también será un alivio que los asistentes podrán estar bajo la cubierta en una tarde noche desapacible.

En el Valencia, Javi Gracia viene cn todo a Yecla. El guardameta Cristian Rivero, estaría en la portería en lugar de Jaume, pero dado el poco nivel de confianza que tiene ahora mismo la plantilla no se prevé el técnico apure el máximo de cuatro jugadores que no sean de la primera plantilla en el once titular.

En cualquier caso, serán baja para este choque por lesión Jasper Cillessen, Gabriel Paulista y el delantero Kevin Gameiro, que se tuvo que retirar del choque ante el Cádiz al poco de comenzar. Regresarán tras sus sanciones Jason y Guedes, que al estar más descansados podrían entrar en el once y se mantiene la incógnita de Uros Racic, que lleva días con mareos.