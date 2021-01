La primera lección NBA de Campazzo

En progresión. Le está costando al Facu tener protagonismo en su llegada a la liga americana, pero poco a poco va encontrándose en su nuevo rol. El cordobés no ha hecho más que comenzar su andadura.

«Facu, welcome to the NBA». Así daba la televisión de Denver oficialmente la bienvenida al Facu Campazzo en su primera gran noche en la liga americana. Se ha hecho de esperar por el poco protagonismo que está teniendo el mago argentino en su desembarco en Estados Unidos, pero ha llegado. El cordobés sumó 15 puntos con 5 de 7 en triples, repartió tres asistencias y recuperó dos balones en 21 minutos para ayudar a que los Denver Nuggets remontaran el partido a Minnesota Timberwolves (109-124), equipo en el que militan los españoles Ricky Rubio y Juancho Hernángomez. El base de El Masnou consiguió seis puntos, cuatro asistencias y dos rebotes en 18 minutos y el menor de los Hernangómez firmó otros seis puntos, cinco rebotes y dos asistencias.

Debido a la alta competencia que hay en el perímetro de los Denver Nuggets, el ex del UCAM Murcia y del Real Madrid se ha visto relegado a un papel secundario, e incluso en algunos partidos residual en su periodo de adaptación. Algo que sorprende a muchos seguidores del baloncesto europeo por el nivel que ha dado el cordobés en las últimas temporadas con el club blanco. Pero lo cierto es que Campazzo ha ido a una de las mejores plantillas de la NBA, que cuenta en su línea exterior con uno de los mejores bases de la actualidad, Jamal Murray, además de grandes jugadores como Monte Morris, Will Barton y Gary Harris. Tendrá que ir poco a poco entrando en la dinámica de uno de los finalistas de la Conferencia Oeste de la temporada pasada.

Tampoco le está ayudando el nuevo rol que le está tocando asumir en este inicio. Acostumbrado a monopolizar la bola cuando él estaba en pista en el baloncesto europeo, ahora asume un rol de ´catch and shoot', esperando en el perímetro a que le llegue la pelota desde el poste alto con Nikola Jokic o con algún pase extra. En la entrevista posterior al partido (en la que las televisiones piden a alguna estrella), Campazzo declaró que «ha sido un sentimiento increíble. Hemos jugado un baloncesto increíble y estoy muy contento por la victoria».

Campazzo destaca más por su inteligencia y lectura del juego que por su tiro exterior. Al ser preguntado por los cinco triples, el argentino dijo que «creo que es mi récord. Estoy trabajando mucho con los asistentes mi tiro de tres y sé que tengo que mejorarlo para jugar en esta liga», declara. Sabe que después de este partido, y mientras Michael Porter Jr. siga de baja va a tener más opciones aunque no piensa en relajarse. «No, no pienso en relajarme ahora mismo. Solo pienso en ayudar al equipo desde la pista o desde el banquillo y seguir entrenando duro», afirma Facundo Campazzo después de su ´bautizo' oficial en la NBA. Una de las muchas noches de gloria que dará el argentino.