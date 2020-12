El hijo de Pina, fuera del Lorca FC

Otro capítulo más en el esperpento llamado Lorca FC se ha producido en los últimos días. La Opinión ha podido saber que Roberto Torres, presidente de la entidad lorquina, no ha pagado los 300.000 euros que correspondían de la segunda parte del acuerdo al que se comprometió tras presentarse voluntario a un proceso concursal y lograr que el administrador del mismo rebajara la deuda al 50%. Torres ha pedido al Juzgado de Lo Social número cinco de Murcia que acepte una nueva propuesta de pago en los próximos tres años, admitiendo que no ha podido liquidar los trescientos mil euros que restan de la deuda total. Torres está en manos de los acreedores ya que si alguno de estos no acepta, el Lorca FC será liquidado.

Mientras tanto el bochornoso espectáculo deportivo de esta entidad va cogido de la mano del institucional. Torres dejó a Quique Pina Sánchez el control deportivo del Lorca FC por el módico precio de 1.200 euros mensuales, todo a cambio de que la gestión sea a coste cero para el mandatario lorquinista.

El Lorca FC con Quique Pina de gestor ha jugado cinco partidos, todos han terminado en derrotas. Ha marcado dos goles y ha encajado veinte. Es el colista del Grupo XIII subgrupo B, con un solo punto. La gota, que ha colmado el vaso fue el 7-0, cosechado la pasada jornada. Ha utilizado 25 amigos en forma de futbolistas.

En la noche del lunes, Roberto Torres cesó a Quique Pina. Ahora está por ver como será el nuevo conejo de su cada más maltrecha chistera, que saca el presidente blanquiazul en los próximos días.

La concejal de Deportes del ayuntamiento de Lorca, Irene Jódar, no se ha andado con paños calientes para opinar de la situación: «Desde el Ayuntamiento estamos cansados, aburridos y muy hartos del ridículo que se está haciendo. Estamos muy cansados de que el nombre de Lorca se manche por razones extradeportivas», dijo.