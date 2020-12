Pepe Aguilar: "Si me pregunta el club, diré que soy el entrenador ideal"

No era una rueda de prensa fácil la que tenía que afrontar Pepe Aguilar después del partido aun sabiendo que pocas responsabilidades acerca del resultado caerían sobre sus hombros. De hecho, a pesar del mismo, el técnico resaltó la digna forma de caer de los que estos tres días han sido sus jugadores: «Hay muchas maneras de perder un partido de fútbol. Hemos perdido queriendo ganar, mirando a los ojos al rival. Hemos querido, y eso es lo que a mí me tranquiliza. Este equipo está más que capacitado porque a mí me lo han demostrado», comentaba.

Por ello, Pepe Aguilar se marchó pensando que el Cartagena con menos de lo que debería: «Creo que hemos merecido más, hemos jugado más en su campo que ellos en el nuestro, hemos tenido bastantes situaciones de generar peligro y hemos intentado finalizar. Hemos hecho muchas cosas con muy poco premio», aseguraba.

En cuanto a una posible continuidad al frente del banquillo, el técnico dejaba claro que no era decisión suya, pero que ni mucho menos le importaría: «Si me preguntan a mí, diré que soy el entrenador ideal, por supuesto. Pero yo firmé para entrenar al filial y por circunstancias que tiene el fútbol me ha tocado entrenar hoy en Alcorcón. A partir de ahí, cualquier decisión no depende de mí. No hemos hablado más allá de este partido. Todo lo que tenga que venir corresponde al presidente y al director deportivo», afirmaba el cántabro en la rueda de prensa.