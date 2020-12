El Jimbee Cartagena busca hoy seguir vivo en la Copa del Rey

El Jimbee Cartagena busca esta noche (20.00 horas) en la pista del Jaén Paraíso Interior sin el lesionado Andresito los cuartos de final de la Copa del Rey. Tiene «la posibilidad de devolvérsela en su casa» tras quedar apeado ante ese mismo rival precisamente en esa misma eliminatoria la pasada temporada, recordó el entrenador, Duda, al frente de quienes llegan descansados por no haber disputado su partido liguero del sábado ante el O Parrulo Ferrol por un caso de coronavirus y tras ganar sus cinco últimos partidos en ese campeonato y uno más en Copa.

«Sabemos que será complicado ante un rival que no atraviesa su mejor momento pero que es especialista en este tipo de competiciones», indicó sobre «un equipo ordenado, que cuenta con muchos jugadores de calidad y que no tiene prisa ni se agobia». «Puede ser un aspecto importante ante nosotros, que somos un equipo muy impetuoso y debemos saber manejarlo, que no es fácil, y estar acertados, que es la clave para ganar o perder», anañdió el técnico hispano-brasileño antes de poner rumbo a tierras andaluzas ayer.

El conjunto cartagenero no pudo disputar esta jornada de liga su partido ante el O'Parrulo al ser aplazado tras detectarse un caso de positivo por coronavirus en la plantilla del club gallego. Eso hace que el conjunto cartagenero ya tenga pendientes tres partidos no disputados como consecuencia de la pandemia. El partido se aplazará «a una nueva fecha lo más cercana en el tiempo», la cual se dictaminará «cuando se acrediten todas las circunstancias que permitan su disputa», según afirma en la resolución el referido comité de competición de la Federación Española. Por otra parte, tras la disputa de la eliminatoria frente al Jaén de esta noche, el conjunto cartagenero se medirá en la próxima jornada de liga a ElPozo Murcia en el derbi.

El conjunto murciano no pudo pasar del empate en su duelo de la LNFS ante el líder, el Palma Futsal, y mañana será su turno en la Copa del Rey frente al Fútbol Emotion Zaragoza. El resto de eliminatorias son: Barcelona-Burela, Martorell-Santa Coloma, Noia Portus-Viña Albali Valdepeñas, Atlético Mengíbar-Inter Movistar, Antequera-Palma Futsal y Levante-Osasuna Magna. Estos encuentros, de octavos de final, se disputarán entre esta tarde y mañana.