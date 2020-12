El presidente del Lorca Deportiva anuncia varios cambios en la plantilla en el mercado invernal

El Lorca Deportiva prepara su octavo partido de liga, que va a disputar este domingo, a las once de la mañana, ante el Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva del club hispalense. Los sevillistas vienen de perder en el derbi sevillano del grupo IV de Segunda B ante el Betis (3-0), mientras que los lorquinistas no pasaron del empate en casa (2-2) ante el Recreativo Granada.

Ni con el regreso del público, casi nueve meses después, llegó la reacción. El equipo lorquino también cambió la indumentaria buscando algún talismán. Lució la tercera equipación, verde turquesa en lugar de la habitual blanquiazul, pero ni así. El equipo lorquino entrena a las órdenes de Antonio Mur y Paco Sánchez. Este último es quien tiene la titulación, por lo que el presidente, Hugo Issa, no tiene prisa por incorporar un nuevo técnico, aunque lo sigue buscando.

Lo que sí tiene previsto el presidente del Lorca Deportiva es cambiar algunas piezas de su plantel. Asi lo ha reconocido: «A este equipo hay que meterle mano. Ya he comprobado que los errores en esta categoría se pagan caros, no es lo mismo que en Tercera. Estamos analizando qué posiciones vamos a tocar, pero en los próximos días habrá salidas y entradas. No tenemos más remedio que buscar una solución a la situación que tenemos. No estamos jugando mal, pero en Tercera División los errores se corrigen de una manera, y en Segunda B se pagan. Llevamos cuatro puntos nada más, quizás hemos merecido más, pero la realidad es la que es. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a intentar reforzar este plantel para los próximos partidos».

El Lorca Deportiva recupera al central argentino Baroni para el choque ante el filial sevillista, pero pierde a Nacho Pastor, expulsado el pasado domingo. Son dudas los hombres de banda izquierda Sergio Rodríguez y Coyette, ambos con molestias.

De ganar al Sevilla Atlético, además de estrenar el casillero de victorias, le adelantaria en la clasificación.