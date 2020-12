El Atlético y el Salzburgo, duelo definitivo

Una victoria en cinco jornadas han derivado al Atlético de Madrid a un duelo definitivo en Salzburgo por los octavos de final de la Liga de Campeones, con la ventaja del empate para el equipo rojiblanco, en una situación límite contra el fracaso que encara con Joao Félix, Luis Suárez, Yannick Carrasco, Marcos Llorente y Koke Resurrección en el previsible once titular.

Invencible en la Liga, imparable como líder del campeonato, incluso con el déficit que supone haber jugado dos encuentros menos, e incontestable prácticamente en cada partido en esa competición, en la que encadena siete triunfos, la Champions es otra historia bien diferente para él: aún no está clasificado... a falta de 90 minutos.

No ha logrado el pase todavía porque, sobre todo, no ha sido capaz de vencer ninguno de sus dos duelos contra el Lokomotiv Moscú por más méritos que haya hecho para ello (1-1 y 0-0). Aun así, a pesar de ello, estaría ya clasificado de no haber sido por el penalti anotado por Thomas Müller en el minuto 85 hace una semana.

Y porque, por extensión, nada más ha ganado un partido, precisamente contra el Salzburgo, al que doblegó por 3-2 en la segunda cita en el Wanda Metropolitano y con el que se lo juega todo este miércoles con el margen favorable del empate para el Atlético pero con la advertencia de la complejidad de un rival imprevisible.

Entonces ganó el Atlético en un intercambio de ataques trepidante en el que lució Joao Félix, pero que también descubrió al conjunto rojiblanco de forma evidente en su defensa hasta el punto de que el equipo austríaco también pudo haber vencido, o al menos empatado, en un duelo roto que ofreció oportunidades cuantiosas a ambos.

No le importa ese tipo de partido al animoso grupo de jugadores del Salzburgo, con vocación ofensiva, veloz recorrido y una ambición indudable que también opondrá este miércoles al Atlético, sobre aviso por lo que vivió -y sufrió por momentos- en su estadio y por lo que está en juego ahora. Es cumplir un deber... O un fiasco, por mucho que, como mínimo, ya tengo asegurado el pase a la Liga Europa.

No hay término medio ante tal presión para el Atlético, que nada más ha fallado una sola vez en avanzar a los octavos de final en sus siete participaciones previas en la era Simeone en la Liga de Campeones, de la que alcanzó además dos finales, y que alineará un once que no admite dudas. Ni en ataque ni en defensa ni en nada.

La capacidad goleadora de Luis Suárez y el talento de Joao Félix en la delantera, juntos de nuevo tras cinco partidos sin compartir titularidad; el fenómeno Marcos Llorente, el momento de Koke Resurrección, el desborde de Yannick Carrasco, la garantía de Jan Oblak... Todos ellos estarán en el once este miércoles en Austria.

También los tres centrales disponibles (Stefan Savic, Felipe Monteiro y Mario Hermoso), una vez que José María Giménez es baja por segundo partido seguido. Y Kieran Trippier, por la banda derecha. La duda es una plaza en el medio campo entre Saúl Ñíguez y Héctor Herrera. En principio, como es habitual últimamente, se prevé un esquema 3-5-2 en Salzburgo, donde también son baja Diego Costa y Manu Sánchez. En cambio, Sime Vrsaljko estrena lista esta campaña.

Hay muchos datos para el optimismo, como su actual momento, sus diez partidos invicto, sus únicas dos derrotas en los últimos 36 partidos de competición oficial (4-0 con el Bayern y 2-1 con el Leipzig), su solvencia en este curso... Pero también hay alguno para la alerta: en la Liga de Campeones ha perdido cuatro de sus últimos once choques y en tres de sus cinco salidas recientes en el torneo.

Enfrente, el Red Bull Salzburgo también se juega su continuidad, algo tocado después de perder este fin de semana el liderato de la Bundesliga austríaca tras la derrota contra el último clasificado, el Admira, por 1-0. Si logra el triunfo será el primer equipo austríaco en la historia en llegar a las eliminatorias de Champions.

El Salzburgo afronta este decisivo choque con las únicas bajas de larga duración de Youba Diarra, Antoine Bernede y Ousmane Diakité.

El entrenador Jesse March decidió dar descanso para el partido de liga de este fin de semana hasta a ocho jugadores del once titular. "Nuestro objetivo es estar concentrados en los temas tácticos y mejorar en ambas áreas. Creo que la confianza, la agresividad y la pasión son claves en este encuentro", resumió.

"Ha llegado el momento para ganar contra un rival de primerísimo nivel como el Atlético de Madrid. Y si lo hacemos, pasamos de fase", agregó el técnico, que reconoció que este encuentro es el más importante en la historia del club.

La principal amenaza ofensiva del Salzburgo y cerebro del ataque austríaco es el interior húngaro Dominik Szoboszlai, de 20 años, quien ha marcado ocho goles y ha sumado nueve asistencias en 17 partidos esta temporada, y en quien, según el diario alemán 'Bild', piensa el Real Madrid para reforzarse en el mercado de invierno.

El Atlético deberá vigilar también al delantero centro alemán Mërgin Berisha, quien lleva cinco goles y dos asistencias en la actual Liga de Campeones. "Hemos demostrado que podemos mantener el tipo ante rivales de gran nivel y han sido detalles los que han decidido los encuentros. Pero creo que podemos ganar. Estamos muy motivados. Queremos hacer historia", aseguró el atacante.



Alineaciones probables:

Salzburgo: Stankovic; Ulmer, Wober, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Junuzovic, Ashimeru, Mwepu; Koita y Berisha.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Herrera o Saúl, Koke, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio: Red Bull Arena.

Hora: 21.00 (20:00 GMT).