Adrián: "El equipo está adquiriendo el alma que yo quiero que tenga"

Adrián Hernández consideró tras la conclusión del partido que «la victoria ha sido justa en un partido muy difícil como todos los que se juegan en La Constitución». Además de decir que ambos equipos habían sido «muy honestos», explicó qie «hemos hecho una muy buena primera parte, pero no hemos sabido diferenciar». «Tras el gol de Chino de falta, hemos cambiado el sistema y hemos sido valientes buscando no sólo el empate sino también la victoria», decía, añadiendo que «el equipo está adquiriendo el alma que yo quiero que tenga. Todos han creído. Incluso los que estaban en el banquillo me decían que íbamos a llevarnos el partido».

Adrián Hernández también explicó que «los cambios han salido muy enchufados y hay que tener mucha fortaleza mental para darle la vuelta al encuentro en un campo como éste. A nivel personal creo que los goles de Baro y de Víctor es un gran premio para ellos ya que no habían podido tener la regularidad que deben tener porque son dos jugadores determinantes». Por último, el técnico murciano quiso lanzar «un mensaje de ánimo a Chumbi. El golpe que se ha llevado ha sido muy feo y espero que todas las pruebas que le están haciendo acabe todo bien».

Alejandro Sandroni, técnico del Yeclano Deportivo, consideró que «creo que ha sido un partido muy igualado, con dos equipos que han peledado mucho». Lamentaba el entrenador azulgrana que «no hemos aprovechado nuestro gol». «Los jugadores lo han dado todo, pero estamos en un momento en el que todo sale al revés. Hay que sacudirse pronto», continuó explicando.

«En los últimos partidos se nos están escapando los puntos en los minutos finales, pero esta vez es que no había ocurrido nada hasta el zarpazo de calidad del Murcia», decía, añadiendo que «no creo que la cuestión sea por bajón físico, creo que el equipo ha corrido y ha trabajado muchísimo. No he visto al equipo inferior al Murcia y habrá que corregir cosas pero el factor psicológico es importante». «Se parte el alma ver a los chicos como están, y esperemos que si va a poder entrar público a partir de la semana que viene el equipo lo note, pese a recibir al líder -el domingo juegan con el UCAM-», concluyó Sandroni.