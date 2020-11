El Murcia Féminas sale victorioso ante el Maritim

Una victoria, la del Murcia Féminas, un empate, del Lorca Féminas, y dos derrotas, las del CAP Ciudad de Murcia y la del SMX Murcia, fue el bagaje de los equipos murcianos que están en el grupo VII de la Primera Nacional Femenina.

El único que salió bien parado fue el Murcia Féminas, que derrotó al Maritim (1-0) en un choque disputado en la matinal del domingo en el campo José Barnés. Un solitario tanto de Sandra, que supuso que su equipo sumara la segunda victoria de la temporada, que le permite auparse a la octava posición con ocho puntos.

Por su parte, el Lorca Féminas, sigue con su particular calvario. No pasó del empate (3-3) ante el recién ascendido Aspe en un partido disputado en el campo Las Fuentes de la localidad alicantina. No sabe lo que es ganar.

El CAP Ciudad de Murcia no dio la sorpresa y perdió ante el Levante (4-2) en un partido que se disputó en la tarde del sábado en la Ciudad Deportiva del Levante. Las locales ya ganaban 2-0 a los diez minutos, recortó Alba, pero el Levante poco después remató el partido con otros dos tantos que hacían el definitivo 4-2.

Por último, el SMX Murcia recibió otro varapalo, esta vez en su campo, donde perdió por 0-10 ante el Mislata. Las murcianas, que son colistas de la categoría con solo un punto, jugarán ante el Maritim la próxima semana.