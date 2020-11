El Real Murcia, del infierno a la gloria en una semana

Los granas se pondrán al día en el calendario tras los aplazamientos por Covid

El marco del Real Murcia ha cambiado completamente con la victoria del pasado sábado frente al Linares Deportivo (3-0). La preocupante imagen ofrecida durante los tres primeros partidos de la temporada y la derrota frente al Recreativo Granada, a pesar de conseguir cuatro de nueve puntos posibles, hicieron saltar las alarmas ante la necesidad por lograr un billete hacia la Segunda B Pro (Primera División de la RFEF en la reestructuración del próximo curso) por la vía rápida. El conjunto grana necesita pelear por quedar entre los tres primeros este primera fase de la temporada, de 18 jornadas, para asegurarse su presencia en el tercer escalón nacional pase lo que pase. Y después de una semana todo se ve desde un prisma distinto.

Y es que la victoria frente al Linares, con dos goles de Chumbi y uno de Sandoval, permiten al Real Murcia volver a ser optimista de cara al futuro aún siendo consciente de las dificultades por las que deberá atravesar para acabar logrando el objetivo. La derrota frente al Granada B, en el primero de los dos partidos que debía recuperar tras ser aplazados por el coronavirus, colocó a debate el nivel de este Real Murcia para no sufrir más de lo necesario. De hecho, buena parte de los focos, al igual que ocurrió la temporada pasada tras otro mal arranque, apuntaron durante estos días hacia la figura de Adrián Hernández, quien podría haber quedado muy tocado si no se hubiera conseguido el sábado un resultado favorable. Pero el Murcia ganó, y convenció algo más a los suyos.

Así, después de la semana más turbulenta del conjunto grana en esta tan atípica temporada, el Real Murcia consiguió a la tercera oportunidad su primera victoria en casa. Y no solo eso, si no que ahora recuperará el segundo de sus partidos aplazados con la opción de colocarse a tan solo un punto del líder, el UCAM Murcia CF, con las mismas jornadas disputadas hasta la fecha (cinco cada uno de cinco posibles). Y es que si el conjunto grana es capaz de vencer al Betis Deportivo en la Ciudad Luis del Sol este miércoles, a las 15.45 horas (Betis TV), se colocaría con diez puntos en su casillero de quince posibles, y a tan solo uno del conjunto universitario. Superando también así a un Córdoba que esta jornada pinchó frente al Sevilla Atlético por 1-2. Cierto es que el filial verdiblanco todavía no ha logrado vencer en esta temporada, pero fue capaz de sumar un punto el pasado sábado frente al UCAM. De hecho, se adelantó primero en el marcador y fue el equipo de José María Salmerón el que tuvo que reaccionar para poder rascar algo de tierras hispalenses.

Vencer el miércoles sería un escenario fantástico para el Real Murcia de cara al mes de diciembre. Y es que el conjunto que dirige Adrián Hernández se medirá al Yeclano Deportivo, el domingo 29, en otro duelo de rivalidad regional. Pero antes del parón navideño, fijado también para recuperar partidos aplazados para todos los grupos de la categoría de bronce si los hubiera, el equipo murciano se medirá al Córdoba y al UCAM Murcia en dos encuentros consecutivos como local, ya que ambos tendrán que visitar la Nueva Condomina. Con lo que el Real Murcia cambiaría drásticamente el panorama si acaba el 2020 con un buen sprint final.