Javier Juárez Crespo: "No tengo ningún ánimo de revancha con el UCAM, pero quiero ganar"

Entrenador del Fuenlabrada. Casi dos años después, Javi Juárez vuelve a Murcia en un banquillo de ACB. El sábado será rival del UCAM, el equipo que le dio su primera oportunidad en la máxima categoría.

Javier Juárez Crespo (Teruel, 5 de noviembre de 1969) regresa el sábado a Murcia con el Fuenlabrada, al que ha sacado de los puestos de descenso. Salió del UCAM por la puerta de atrás, un club al que «estaré eternamente agradecido porque me dio mi primera oportunidad en la ACB», dice un técnico que asegura que «tengo buen ganar y muy mal perder».

Después de un año y medio parado, ¿esperaba que algún equipo ACB se acordara de usted?

Era muy difícil que se acordasen de mí porque ya me habían dado una oportunidad y no me había salido bien, pero el hecho de que haya sido en Fuenlabrada, porque en Madrid me conocen más, y quizás éramos pocos los que estábamos en el paro, me ha tocado. Ellos me conocían, pero era una apuesta arriesgada porque mi experiencia en ACB no fue la mejor posible.De ACB no, por supuesto. Tuve alguna opción de salir fuera de España, pero pienso que si no entrenas en Europa, lo haces solo por dinero, ya que el mejor baloncesto se juega aquí. Aventuras en otros continentes son buscando el dinero.Cuando llegué les pedí que no mirasen la clasificación y que nos centráramos en los aspectos positivos, y en corregir los que no estaban funcionando bien. Y quizás también una dosis de fortuna que con la llegada de Salva Guardia y la mía ha cambiado. Quizás cuando vas con buenas vibraciones y energía es más fácil que la suerte te acompañe.Desde que llegué hemos tenido bastante fortuna respecto a las rivales, porque el Joventut llegó con dos bajas importantes y el Burgos estaba afectado por el covid, pero nosotros también hemos tenido ausencias determinantes como Vene, que lleva lesionado desde mi primer partido, y sobre todo la de Marc García, que llevaba un último mes de forma tremenda y era candidato a ir a la selección.Yo llevaba dos semanas en el equipo y me dijeron que había partido. Como comprenderás, yo soy un profesional y si me dicen que hay partido, voy y juego. Sí que es cierto que nos hubiese gustado conseguir esa victoria contra todo el equipo de Burgos.No solo cuando entre en el vestuario, será hasta cuando llegue a la ciudad. Va a ser especial, sin duda.No, revancha deportiva no. Soy un entrenador que cree más en el grupo que en situaciones personales. No tengo ningún motivo para tener ánimo de revancha con Murcia y lo único que quiero es ganar para seguir sumando victorias para lograr la permanencia.No. Alejandro Gómez me dio una oportunidad que quizás no me hubiese dado nadie y eso no lo voy a olvidar nunca. Él confiaba en mí, pero lo mejor para un entrenador es tener el apoyo de la afición, porque así es más fácil ganar. Creo que la decisión que se tomó (su destitución) fue la correcta porque no es bueno que afición y equipo no vayan de la mano. Murcia ha sido parte de un proceso de aprendizaje y todo lo que me pasó allí, aunque fue muy doloroso por la ilusión que tenía y que estaba encantado, me ha servido para aprender de errores que cometí y que me gustaría que no me volviesen a pasar.El fracaso es parte de la mejora personal y profesional. Yo no había vivido una situación como la de Murcia y había dos caminos, uno era hundirme, y otro, aprender de ello. Primero fue doloroso, sufrí porque no lo esperaba y no lo quería, pero después me levanté.Si oyes la entrevista no digo que no me considere peor entrenador que quien me sustituyó (Sito Alonso). Cuando echan a un entrenador no quiere decir que sea malo, sino que las circunstancias hacen que se tome esa decisión. Y cuando hice esas declaraciones fue pensando en Paco García, como diciendo que no me considero mejor entrenador que él. El currículum de mi sustituto en Murcia es mucho mejor que el mío y no me puedo comparar con él, pero eso no quita que me sienta peor que él. Si me preguntas directamente si me siento peor técnico que cualquiera de la ACB, me siento que no soy mejor que ninguno, pero tampoco peor que ninguno. Yo tengo peor currículum que todos, pero a un partido y a un día todo puede pasar en el deporte. Yo no quiero ser mejor entrenador que nadie, solo que mi equipo sea mejor que los rivales. Me da igual ser el peor entrenador de la liga si mi equipo gana, y me gusta compararme conmigo mismo para ser mejor cada día.Depende de para qué posición y para qué equipo. Yo creo que Booker es un anotador excelso, pero en la concepción que tengo de base director de equipo, no es el jugador ideal. Pero si te sirve de algo, el domingo por la mañana, un niño de nueve años me dijo «¿sabés por qué ganasteis ayer al Zaragoza?». Y me comentó que fue porque Melo Trimble dio el último pase y no se la jugó él. Yo creo que Booker es un gran anotador, con un uno contra uno tremendo, pero no es un buen director. Un niño de 9 años me quitó las dudas que he tenido durante mucho tiempo de por qué no había sacado el rendimiento que debía a Booker. Por ejemplo, Frankamp hace mejores a sus compañeros.Cuando yo llegué ya no estaba en el equipo. No tuve la oportunidad de tenerlo y me centré en los que están. Bellas es un gran jugador y lo va a demostrar en Murcia.Charlon es muy buen defensor, como sabéis en Murcia, pero Frankamp va a acabar anotando porque con el balón en las manos es de los mejores jugadores de la liga. Vamos a intentar que no se vaya a una anotación muy alta y que no nos anoten muchos más jugadores. Parar a Frankamp no es tan sencillo porque hasta el momento no lo ha conseguido nadie.No me gusta comparar, pero te voy a contestar. Sí me gusta mucho más la plantilla de este año que la que tuve yo, pero eso no es hacer deméritos a la que yo tenía, simplemente que me parece que Alejandro Gómez ha confeccionado un equipo espectacular. Lo creo y por eso lo digo. Me parece un equipo que tiene experiencia, juventud y de todo. En mi año éramos un muy buen equipo, pero la lesión de Todorovic nos partió y nos faltaba un base.