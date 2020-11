El UCAM Primafrio Jairis suma en Almería su cuarto triunfo

El UCAM Primafrio Jairis logró su cuarta victoria de la temporada en la complicada pista del ISE CB Almería, en un partido muy serio que dominó de principio a fin con una gran defensa así como dominio del rebote ofensivo y defensivo (73-78).

Víctor Verdú optaba por Ángela Mataix, Marta Tudanca, Leaupepe, Clitan de Sousa y Miscenko como quinteto titular en un primer cuarto que resultó muy igualado, en el que destacaron Leaupepe, que a la postre fue la mejor del partido, y Miscenko.

No hubo diferencias amplias en el marcador y fue un continuo intercambio de canastas por parte de ambos equipos, acabando con ligera ventaja de las jugadoras de Alcantarilla (17-20).

En el segundo cuarto se comenzó a fraguar la victoria del UCAM Primafrio Jairis. Durante la mayor parte de este periodo se mantuvo el intercambio de canastas, pero en los dos últimos minutos, entre Mataix, Leaupepe y De Sousa, endosaban un parcial de 8-0 a las locales para irse al descanso con una ventaja de diez puntos (31-41), que sería decisiva en el resultado final.

En la reanudación del partido, el equipo local salió con ganas de dar la vuelta al partido, con una gran defensa y ataques muy rápidos, logrando recortar la diferencia a cinco puntos (36-41), pero no estaban las visitantes por la labor y volvieron a apretar en defensa y con acierto en el ataque, logrando la mayor diferencia hasta ese momento (38-50). Pero aún no estaba todo dicho por parte de las almerienses, que guiadas por Alicia González, lograban ponerse a cinco puntos a la finalización del cuarto (54-59).



Todo por decidir en un último periodo, que las de Verdú afrontaron cargadas de personales. De Sousa, con cuatro, Sniezek y Miscenko, con tres, tenían que jugar al borde de la falta para no verse fuera del partido en el momento crucial.

Comenzaba el último cuarto con un latigazo del UCAM Primafrio Jairis que lograba una diferencia de once puntos (59-70) gracias a una buena defensa sobre las locales y un gran acierto en el aspecto ofensivo. Una ventaja, a falta de seis minutos, que parecía decidir el partido pero, nada más lejos de la realidad, las locales aún tenían mucho que decir. Entre Yaiza Lázaro, Alicia González y Macarena D'Urso lograron reducir la diferencia en el marcador casi a la mínima expresión, metiendo mucha presión al Jairis (71-74). Pero a falta de un minuto apareció de nuevo Lynn Leaupepe, la MVP del partido, para lograr un importantísimo triple que fue la puntilla para las almerienses al lograr una diferencia que, a la postre, fue insalvable para ellas hasta el final del partido (73-78).

El UCAM Primafrio Jairis, gracias a este triunfo, se coloca en lo más alto de la clasificación con 4 victorias y 2 derrotas.

El siguiente compromiso del equipo murciano será el próximo sábado 21 de noviembre, a las 18,00 horas, en el pabellón Fausto Vicent, frente al Pacisa Alcobendas.