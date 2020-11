El UCAM, ante la ocasión de mirar hacia arriba

El UCAM Murcia se enfrenta hoy al Herbalife Gran Canaria (18.00, Movistar + Deportes) en la décima jornada del campeonato liguero. Para los murcianos será el octavo partido, ya que uno está aplazado ante el Burgos. Sus anteriores siete los saldó con un balance positivo con cuatro victorias y tres derrotas.



Los de Sito Alonso tratarán de dar un golpe sobre la mesa tras conseguir una victoria de mucho mérito ante el Barça basada en el trabajo defensivo de todo el colectivo universitario. Enfrente tendrán a un malherido Gran Canaria, con un más que cuestionado Porfirio Fisac, que en caso de perder tendrá bastantes papeletas de marcharse de la isla antes de lo esperado.



Los insulares han empezado con un récord de 1 victoria y 7 derrotas. Esta situación no se la esperaba ni el aficionado más pesimista ya que el Gran Canaria, por plantilla y presupuesto, tiene calidad de sobra para estar entre los ocho primeros de la ACB. También se contrató a un entrenador de garantías como Porfi Fisac, que viene de hacer un extraordinario trabajo en el Zaragoza en las últimas temporadas. El inicio tan malo del Granca se ve reflejado en muchas de las estadísticas. Es el segundo peor equipo en términos de valoración (72,8 créditos por partido) solo por delante del GBC.



También es uno de los conjuntos que más puntos recibe por partido, con casi 89 de media, una auténtica barbaridad. La crisis de los canarios no se remonta solo al apartado de resultados. Porfi ha optado por apartar del equipo a Javi Beirán alegando que «entiende la capitanía de otra forma». Puede parecer a priori, un partido sencillo para el UCAM Murcia viendo el panorama del rival y su trayectoria en la competición liguera.



Pero nada más lejos de la realidad, la plantilla del Granca está confeccionada para estar entre los primeros clasificados de la liga y tiene nombres como Albicy, Costello, Okoye o Ferrari, entre otros. Tomás Bellas, a priori, solucionará un problema en la dirección ya que cuando Frankamp no está en pista, el equipo se resiente mucho debido al mal inicio de Rafa Luz o el proceso de adaptación que necesita Davis en ese puesto.



Su bandera nacional da un abanico de posibilidades en la convocatoria y es posible que para ésta, Malmanis o Townes se queden fuera. En el apartado de bajas, el UCAM no ha comunicado ninguna, por lo que cuenta con los trece jugadores del primer equipo para el partido.