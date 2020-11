Sito Alonso: "Al equipo le ha faltado tensión"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, reconoció ayer ante los medios de comunicación que a su equipo le faltó intensidad en defensa y acierto para llevarse la victoria frente al Herbalife Gran Canaria y no quiso poner el parón como excusa después de once días sin disputar un encuentro en la ACB. «Creo que lo más sencillo para mí sería decri que llevamos tantos días sin jugar, pero es que esas excusas no me van mucho. E lequipo ha entrenado a un nivel muy duro este tiempo y creo que ellos mismos no han podido ofrecer ese nivel. No teníamos esa tensión en jugadores de este equipo que, sin ella, no pueden jugar al baloncesto», explicaba el entrenador universitario al término del choque.

El conjunto murciano, pese a que fue por detrás en el marcador durante varios minutos, intentó dar la sorpresa en el tramo final y estuvo a punto de meterse en el partido, pero finalmente llegó se quedó sin tiempo suficiente. «Los dos triples iniciales de Costello, sin tener necesidad de ponernos ansiosos, han hecho que perdiéramos el orden en ataque en muchos momentos y hemos intentado buscar situaciones como quedasen cuatro minutos de partido en lugar de treinta y seis», dijo Sito Alonso y añadió que «no estamos siendo capaces durante esta temporada de recomponernos como equipo ante un rival que tiene problemas en la clasificación y que empieza con más acierto en las cosas que realiza»

«Hemos intentado variar el partido con la defensa zonal en los últimos seis minutos. Hemos estado cerca, pero aún así ellos merecían ganar mucho más que nosotros», aseguraba ayer Sito Alonso tras el choque.