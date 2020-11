"En pretemporada se metieron con nosotros"

El UCAM Murcia ha empezado de una manera notable una temporada clave en el devenir deportivo y económico de los clubes de la Segunda División B. Después de conseguir un gran punto frente al Córdoba, construido desde la defensa, intentarán volver a la senda de la victoria ante El Ejido.



Los ejidenses son, de momento, la gran sorpresa del subgrupo. Con dos victorias y un empate se encuentran en lo más alto junto al UCAM. José María Salmerón no se fía de su rival del próximo domingo. «Afrontamos el partido bien, pero será muy complicado como todos los que se están disputando en este subgrupo. Vamos a salir a ganar, como hacemos siempre pero va a ser muy complicado». Al técnico universitario no le ha pillado desprevenido el gran arranque de los ejidenses.



«El Ejido es un equipo que es muy parecido al Linares. Tienen jugadores corpulentos y con calidad. Arriba tienen un delantero muy bueno que ya conozco del Grupo II y unas bandas muy rápidas. No me ha sorprendido su rendimiento para nada», afirma. Se van a enfrentar el equipo más goleador contra el equipo menos goleado. Sin embargo, Salmerón no cree que eso sea un dato muy significativo y él se centra en buscar un «equilibrio» con el paso de las jornadas. «Cada partido es distinto. Tienen jugadores que conocemos muy bien y no me preocupa que ellos sean los más goleadores o que nosotros no hayamos encajado aún. Somos un equipo equilibrado e intentaremos mantener eso a lo largo de la temporada», declara.



El UCAM Murcia salió con línea de tres centrales en el Nuevo Arcángel, cambiando el dibujo habitual. Será habitual ver a los universitarios con un dibujo diferente dependiendo del rival que tengan enfrente, o eso es la idea que tiene el almeriense.



«En mi mente hay distintas posibilidades para afrontar el partido. Ya lo dije, depende del partido jugaremos con un sistema o con otro. Los sistemas son lo de menos, depende más de los jugadores», comenta En cuanto a cómo ve Salmerón a su equipo, ha declarado que «se metieron mucho con nosotros en la pretemporada y ahora, la situación ha cambiado totalmente. Queremos ser un equipo fuerte en ataque y en defensa. Somos sólidos atrás y estamos llegando mucho, como en Sevilla o en Córdoba. Es cierto que quizá nos esté faltando el último pase, pero trabajamos cada día para ser mejor equipo».



En el apartado de bajas, el conjunto universitario tendrá las dudas de León y Jauregi, que ya se perdieron el partido contra el Córdoba. Esta situación hizo que Aketxe volviera a la titularidad en un partido de liga y puede que le vuelva a beneficiar. «No te puedo decir si Aketxe va a ser titular. Adri y Jauregi siguen con problemas y están entrenando a parte. Habrá que esperar para ver si llegan o no al partido», finaliza.