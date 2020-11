Participa en la carrera virtual Can We Run Murcia y gana premios para tu perro

Participando en la carrera virtual de la Can We Run Murcia podrás ganar 15 lotes de alimentación True Instinct para tu perro.

Participando en la carrera virtual de la Can We Run Murcia podrás ganar 15 lotes de alimentación True Instinct para tu perro.

LA OPINIÓN lanza un nuevo reto solidario. En esta ocasión, entre el 6 y el 15 de noviembre organizará la Can We Run Murcia, una nueva carrera virtual con fines benéficos cuya recaudación se destinará a la protectora de animales Las Torres.

Can We Run Virtual es una iniciativa que nace del grupo Prensa Ibérica ante la situación actual marcada por el gran número de abandonos de animales que se han producido tras la época de la desescalada.

Cómo inscribirse

La dinámica es sencilla y sólo hay que entrar en este enlace www.canwerun.com/murcia/ para formalizar la inscripción, con un precio de 5 euros que se destinarán a la protectora Las Torres y completar de forma virtual en un recorrido de 3 kilómetros con un itinerario libre entre el 6 y el 15 de noviembre.

Además, los participantes en la Can We Run Murcia que tengan un perfil en Instagram entrarán en el sorteo de 15 lotes True Instinct para cuidar a su perro compuestos por un saco 2 kilos TI Raw Boost, un Natural & Tasty Cube y un Pouch TI Wet 300 gramos (cada lote valorado en 25 euros).

Los requisitos para participar en el sorteo son sencillos, entrar en Instagram y dar like a la publicación del sorteo, seguir a la marca @trueinstinctpetcare y a @canwerun_es en Instagram y comentar la publicación etiquetando a dos amigos.

Bases de participación

1. Sorteo de "15 lotes True Instinct", compuestos por 1 saco 2kgs TI Raw Boost, 1 Natural & Tasty Cube y 1 Pouch TI Wet 300gr (Cada lote valorado en 25€ aprox) en la Can We Run Murcia. Es un sorteo de EDITORIAL PRENSA IBÉRICA que se desarrolla exclusivamente a través del perfil de Instagram de Can We Run https://www.instagram.com/canwerun_es/

2. Para el sorteo de los 15 lotes se podrá participar hasta el 15 de noviembre de 2020 y se enviará al domicilio de los ganadores.

3. "Sorteo de "15 lotes True Instinct", compuestos por 1 saco 2kgs TI Raw Boost, 1 Natural & Tasty Cube y 1 Pouch TI Wet 300gr (Cada lote valorado en 25€ aprox)" tiene como objeto premiar la fidelidad de los lectores de www.laopiniondemurcia.es y de https://www.canwerun.com/

4. En el concurso pueden participar todos los usuarios y visitantes que lo deseen, salvo empleados de EDITORIAL PRENSA IBÉRICA, así como familiares directos de los mismos. Se puede participar tantas veces como deseen pero sólo se premiará con 1 lote por participante.

5. Requisitos para participar: dar like a la publicación, seguir a la marca @trueinstinctpetcare y a @canwerun_es en Instagram y comentar la publicación de Can We Run etiquetando a dos amigos. Los únicos requisitos son participar a través de una cuenta pública de Instagram y acreditar su personalidad a la hora de entregar el premio.

6. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA antes de otorgar el premio, comprobará la veracidad de los datos aportados por el participante al registrarse en el concurso.

7. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA se reserva el derecho de descartar para el concurso a aquellos participantes cuyos datos de registro no sean correctos.

8. El sorteo se realizará entre todos los participantes en la publicación de instagram de https://www.instagram.com/canwerun_es/

9. Participar en este sorteo implica la aceptación de que, en caso de ser usted uno de los ganadores del sorteo, su nombre e imagen puedan ser publicados por LA OPINIÓN DE MURCIA, ya sea en papel o en su versión digital.

10. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA exigirá que el concursante premiado acredite su identidad -con DNI o documento similar- a la hora de entregar el premio.

11. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir este sorteo por cualquier causa sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna para la empresa.

12. Los ganadores del concurso serán informados a través de la cuenta de Instagram de Can We Run https://www.instagram.com/canwerun_es/

13. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA no se hace responsable de la cancelación o suspensión del espectáculo.