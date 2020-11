El UCAM Murcia consigue un buen punto ante el Córdoba

El partido entre el Córdoba y el UCAM Murcia, dos de los buques insignias de la categoría, se salda con un empate a cero en el que brillan las defensas y el aspecto ofensivo se queda relegado a un segundo plano. No encontró su juego el conjunto andaluz durante todo el partido gracias al gran trabajo de los hombres de Salmerón, que buscaron sorprender con transiciones ofensivas sin mucha fortuna. Sin embargo, pudo el Córdoba adelantarse gracias a Javi Flores que disparó dos veces a la madera durante el partido.

Era el duelo de la jornada. Desde antes del comienzo de la liga, todo el mundo hablaba de la superioridad del UCAM Murcia y del Córdoba respecto a los demás equipos del Grupo IV. Jugadores como Piovaccari, Ledesma, Javi Flores o Alain Oyarzun disfruta la afición blanquiverde. Hacen lo propio los aficionados universitarios con los Santi Jara, Biel Ribas, de Vicente y demás. Los dos equipos han montado auténticos equipazos, con muchos kilates para una temporada clave en el devenir del fútbol español. Cordobeses y murcianos no han defraudado en su inicio, sumando antes de su enfrentamiento todos los puntos posibles.

Sobre el papel dos estilos muy diferentes se encontraban. Los hombres de Juan Sabas se caracterizan por querer tener el balón y dominar a partir de ahí. Todo lo contrario ha mostrado el UCAM Murcia, con un estilo más sólido, con el sello 'Salmerón'. Duelo de estilos que son igual de válidos y veremos a final de temporada cuál es más efectivo. Con la igualdad que se le presuponía antes del inicio empezó el partido. Se vio un Córdoba que quiso mandar desde el inicio del partido pero que en ningún momento se encontró cómodo gracias al planteamiento de Salmerón. Cambió el esquema habitual por un 5-4-1 con Josete, Charlie y Admonio en el centro de la zaga. Chacartegui y Johan actuaron prácticamente como extremos cuando los universitarios tuvieron la pelota y generaron el grueso del peligro del UCAM Murcia en la primera mitad. En el centro del campo situó a Tropi y de Vicente y arriba a Jara, Espina y Aketxe.

Con el paso de los minutos, los universitarios se fueron encontrando más cómodos con la pelota. El plan de Salmerón era claro. Quería transiciones ofensivas rápidas y buscar la profundidad en las bandas y lo consiguió. Chacartegui, que realizó una gran primera mitad, tuvo dos ocasiones, una de ellas muy clara al filo del descanso para adelantar a los universitarios. Muy incómodo se mostró el Córdoba, aunque es cierto que no sufrieron en exceso en defensa debido a los problemas que sigue teniendo el UCAM en tres cuartos de campo y que tuvieron la ocasión más clara de la primera mitad. Javi Flores, ex del Real Murcia, no aprovechó una magnífica jugada de Piovaccari para abrir el marcador. Su disparo se marchó al palo por fortuna para los murcianos.

En la reanudación, los cordobesistas adelantaron líneas y se mostraron un pelín más agresivos en la presión. Javi Flores empezó de dulce en la reanudación. Ya había mostrado su calidad en la primera parte con un par de asistencias, un disparo al palo y con mucha clase, creando peligro cada vez que intervino. A los pocos minutos de la segunda mitad, estrelló nuevamente un balón en la madera tras un golpeo de falta directo. Pasan los años pero la diestra de Javi Flores sigue intacta.

Las ganas iniciales del Córdoba, al igual que en la primera parte se fueron disipando ante la incomodidad planteada por el UCAM Murcia. Fue creciendo a través de la defensa y consiguió parar a una máquina ofensiva como el Córdoba, que quitando las dos ocasiones de Javi Flores, apenas creó nada. Eso sí, también hay que decir que los universitarios fueron incluso menos peligrosos que los andaluces en el aspecto ofensivo. Un disparo lejano de Aketxe en el 70 fue la más clara que tuvieron.

Centró todos sus esfuerzos el conjunto universitario en el plano defensivo y al Córdoba se le hizo imposible trenzar una jugada en su fase de creación. Un trabajo de todo el equipo admirable que le hizo llegar más fresco a los últimos minutos del partido. Sin embargo, ninguno de los dos equipos quiso arriesgar en los minutos finales y dieron el punto por bueno. Un duelo en lo alto de la clasificación que se cerró con un empate a gafas con un UCAM muy bien en defensa que anuló por completo al Córdoba pero que tiene mucho que mejorar en el aspecto ofensivo. Sigue imbatido el conjunto de Salmerón después de tres partidos de liga y otros tantos de Copa Federación. Los universitarios siguen con paso firme hacia el ascenso.