Primera prueba de fuego para el UCAM Murcia

Duelo de altura esta jornada en el grupo IV de Segunda B. El UCAM Murcia se enfrentará al Córdoba en el Nuevo Arcángel (17.00, Footters) para intentar conseguir tres puntos que se antojan vitales de cara a la presumible lucha por el liderato después de las 18 jornadas. Son las dos plantillas más potentes de la categoría, así lo reconocía Chumbi, delantero del Real Murcia, que declaró que «será muy difícil luchar por los dos primeros puestos estando el Córdoba y el UCAM». Y así, sin sorpresas, los dos conjuntos han empezado como un tiro la temporada. El Córdoba ha sumado los seis puntos ante dos conjuntos de la Región, el Lorca Deportiva y el Yeclano Deportivo y el UCAM ha hecho lo propio frente al Sevilla Atlético y el Linares. Además de esto, los de Salmerón tienen un extra de moral al ganar sus tres fases de Copa Federación que le han valido para conseguir un ansiado billete para la Copa del Rey.

La pretemporada de los universitarios no auguraba un buen inicio a corto plazo, ya que las sensaciones no fueron buenas en general y solo se consiguió una victoria. Ha sido empezar lo serio y el equipo de Salmerón, que se caracteriza por montar equipos fiables, y la película ha cambiado. Todos los jugadores han dado un paso adelante y han mejorado muchísimo la imagen dada en la parcela defensiva en pretemporada, manteniendo la portería a cero en los dos partidos de liga y apenas sin conceder ocasiones a su rival. También ha demostrado el UCAM Murcia ser un buen equipo con balón, como en la segunda parte de Sevilla y en tramos de la primera en La Condomina. Sin embargo, deben conseguir regularidad en esa faceta.

Llega el Córdoba, a priori, con un poco de ventaja al trascendental partido contra el UCAM. Los de Juan Sabas han tenido toda la semana para preparar el encuentro al no tener encuentros programados entre semana. En cambio, los de Salmerón vienen de jugar una prórroga el pasado miércoles en la Copa Federación frente al Puertollano que finalmente se saldó con victoria gracias a un gol de Mustafá. José María Salmerón no quiere que ese posible hándicap se convierta en una excusa para los jugadores. «Obviamente, para este partido me hubiera gustado tener toda la semana para prepararlo con la máxima dedicación y pulir los detalles, pero no nos vamos a excusar de nada. Llegamos muy bien para jugar contra ellos», declaró el técnico universitario, dándole más importancia al tema mental que al físico.

El Córdoba es un equipo muy poderoso en todas sus facetas, confeccionado para conseguir el ascenso. Pero destaca su delantera con dos jugadores muy experimentados y con calidad de sobra todavía para la categoría. En su punta de ataque tienen a Willy Ledesma y Federico Pivoccari. El italiano apenas necesita presentación, pero acumula experiencia en Primera División y en la Champions League. Detrás tienen seguros de vida como Mario Ortiz o Javi Flores, ex del Real Murcia. Y en defensa, jugadores muy buenos tácticamente como Djetei o Cruz. Está por ver de lo que es capaz el UCAM Murcia en la primera prueba de fuego de la temporada.