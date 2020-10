El UCAM Murcia supera al Linares y sigue en racha

Sigue en racha el UCAM Murcia. Los universitarios suman la segunda victoria consecutiva en liga ante el Linares tras ganar por 1-0 gracias a un gol de Eneko Jauregi desde el punto de penalti. Crecen los universitarios en base a un gran trabajo colectivo en defensa aunque siguen teniendo problemas para generar ocasiones de gol. Sufrió un poco más el UCAM en la segunda mitad por el buen trabajo del Linares, que amplió la profundidad del equipo por las bandas. De esta forma, siguen con un inmaculado cuatro de cuatro entre la liga y la Copa Federación.

Después de la victoria ante el Villarrubia en Copa Federación, el UCAM quería seguir por el buen camino y enlazar otra victoria que significara el pleno en liga. No tenía un enfrentamiento fácil el conjunto universitario a pesar de tratarse de un recién ascendido. El Linares comenzó con un empate ante el Yeclano en su estreno. Mostrando más virtudes que carencias, demostrando ser un equipo con buen trato de balón y con transiciones ofensivas muy rápidas. Además de tener a jugadores como Fran Carnicer o Hugo Díaz (ex del UCAM) en sus filas.

Así empezó el partido. El Linares mostró pronto su carta de presentación e intentó adueñarse de la pelota. También lo intentaba el UCAM Murcia, que quería mostrar su superioridad desde el principio. Aunque Salmerón se caracteriza por formar bloques sólidos, teniendo a Tropi y a Rafa de Vicente en la medular es casi una obligación que no descuide el buen trato de balón. Acompañó Adrián León, que tuvo que abandonar el césped en la primera mitad por lesión, esa medular con una posición algo más retrasada. En la retaguardia, Biel Ribas, Johan, Dean, Josete y Chaca. En la delantera, el técnico sigue sin apostar por Isaac Aketxe y sacó a Eneko Jauregi, que parece haberle adelantado en la disputa por la titularidad del '9'. Santi Jara y Pablo Espina ocuparon los extremos, aunque este último, actuaba más por el centro dejando paso a Chacartegui en la banda izquierda.

Durante la primera mitad, el encuentro fue muy igualado en cuanto al juego aunque es cierto que casi todas las ocasiones tuvieron color azuldorado. En el minuto 23, el colegiado Patiño Álvarez señaló penalti a favor del UCAM Murcia tras una mano clara dentro del área. Eneko Jauregi, con la templanza característica de un 'killer', batió a Razak con un chut raso a la derecha del guardameta. Estrena su cuenta goleadora en partido oficial con su nuevo club.

El partido siguió el mismo curso después del gol. Santi Jara y Felipe Chacartegui gozaron de dos buenas oportunidades para ampliar la renta en el marcador, pero sin suerte en ninguno de los remates. No resaltó ningún jugador en particular del UCAM Murcia en los primeros cuarenta y cinco minutos. Sin un juego muy vistoso, iban por delante en el marcador y mostrando una gran cohesión en defensa que estaba amargando la vida a Carnicer y a Díaz, que no eran capaces de ver grietas en la zaga universitaria.

La segunda parte empezó con una tónica muy parecida a cómo había transcurrido la primera. El Linares quiso hacer daño con la pelota pero el UCAM se lo negaba. Con el paso de los minutos, poco a poco se fue metiendo un poco más y se sucedieron varias llegadas peligrosas por parte de los visitantes. Biel Ribas y el desacierto de Toni García impidieron la igualada en el marcador. Reaccionó tímidamente el conjunto universitario alrededor del minuto 60 y se desquitó de la presión inicial que había instaurado el Linares. Aún así, le estaba costando más generar ocasiones más que en la primera mitad.

En el minuto 70 se produjo la ocasión más clara de la segunda parte hasta el momento. Hugo Díaz con un disparo muy potente desde la frontal, casi hace el empate a uno. Finalmente, Ribas con una gran estirada, consiguió mandar el balón al larguero y mantener la renta. Las ocasiones para los visitantes se seguían sucediendo por ambos costados y al UCAM le estaba costando reaccionar. Salmerón, consciente del problema, quitó a los dos puntas para meter más peso en el centro del campo con Xemi Fernández. También le dio minutos a Aketxe, quizá el jugador que más gol tiene en la plantilla, para ver si en alguna ocasión aislada podía cerrar el partido. No sirvió para mucho ya que el vasco apenas entró en juego con la pelota y el Linares siguió entrando por las bandas y generando peligro.

Finalmente, el UCAM Murcia aguantó el resultado de la primera parte y suma otra sólida victoria ante el Linares. Seis puntos de seis posibles para los de Salmerón en otro partido, que sin mucho brillo, vuelve a sacar rédito a un buen trabajo defensivo del equipo y cuentan los cuatro partidos oficiales disputados hasta la fecha por victorias.