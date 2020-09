Primera parada: Oviedo

El primer encuentro de los albinegros en el Cartagonova será una semana después ante el Sporting de Gijón

Es inevitable no ilusionarse cuando uno le echa un vistazo y se para a pensar en el cambio que en solo unos meses ha tenido lugar y en lo que se viene por delante. El Fútbol Club Cartagena ya conoce el calendario que tendrá a lo largo de la temporada 2020/2021 tras el sorteo celebrado en el salón Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol en la tarde de este lunes que, dicho sea de paso, no fue emitido como sí sucedió con el de Primera. El que será el calendario de los albinegros en su vuelta al fútbol profesional después de 8 temporadas en el pozo de la Segunda División B echará a andar, como ya se venía adelantando de hace algunas semanas, el próximo fin de semana del 13 de septiembre.

Y como ya se anunció desde la entidad albinegra, el Cartagena no comenzará la competición en el Estadio Municipal Cartagonova al tener que contar con el margen suficiente para poder llevar a cabo las reformas a las que la organización presidida por Javier Tebas obliga a los clubes recién ascendidos para poder ofrecer todos los servicios necesarios y las mejores condiciones a nivel comunicativo, de infraestructuras y en el propio terreno de juego. El Cartagena se estrenará en la primera jornada del campeonato en el Carlos Tartiere frente al Oviedo en la que será la primera jornada de liga. Será, por tanto, en la jornada 2 cuando el feudo albinegro albergue el primer encuentro en la vuelta a la categoría de plata. Será también frente a un equipo asturiano como es el Sporting de Gijón, si las condiciones en las que se encuentre el estadio lo permiten.

Al tratarse de un calendario asimétrico en el que los enfrentamientos de la primera vuelta no siguen el mismo orden que los de la segunda mitad de la temporada, el rival de la última jornada –la 42- no se corresponde con el rival que tendrá enfrente en la última jornada de la primera vuelta. Si en esta –la 21-, el Cartagena se verá las caras con el último rival que ha tenido en esta pretemporada, el Tenerife, el rival con el que se cerrará la competición será el Girona, uno de los equipos más fuertes de la categoría y al que los albinegros recibirán en el Cartagonova.

Los desplazamientos más cercanos que el Cartagena tendrá, y de los que la afición albinegra estará pendiente a pesar de no poder entrar a los estadios –al menos en primera instancia- son los que se realizarán para enfrentarse al Almería, al Albacete y al Castellón. La expedición del Cartagena visitará el estadio de los Juegos del Mediterráneo en la jornada 7, Castalia en la jornada 12 y el Carlos Belmonte en la jornada 30. No menos interesantes serán –más por la importancia e historia de los equipos y estadios a los que se desplazarán que por la cercanía- las visitas a Barcelona, Zaragoza, Gijón o Vallecas. El RCD Espanyol, club con mayor presupuesto de la categoría y recién descendido de Primera, visitará el Cartagonova en la jornada 16 y recibirá a los albinegros casi al final del campeonato, en la 39. La visita del Zaragoza al Cartagonova, uno de los equipos que se ha quedado a las puertas de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, tendrá lugar en la jornada 20, mientras que otro de los recién descendidos desde Primera como el Mallorca lo hará en la jornada 14.

Especial atención para la afición albinegra merecen las visitas que el Cartagena hará a Málaga y a Girona. El regreso al estadio en el que se logró el ascenso hace unas cuantas semanas se producirá en la jornada 17 en el que será un encuentro cargado de emoción para los aficionados, cuerpo técnico, directiva y jugadores que estuvieron en el histórico capítulo escrito por el club en el estadio andaluz. También tiene su componente emotivo la vuelta a Montilivi, estadio en el que el Cartagena logró la victoria en el debut del club en la categoría de plata después del anterior ascenso en Alcoy para abrir una temporada en la que se rozó el acenso a Primera.

No pasarán desapercibidas las visitas a las islas para jugar en Las Palmas en la jornada 26 y en Tenerife en la 21. Tampoco el desplazamiento a un estadio histórico como El Molinón para jugar ante el Sporting de Gijón o al de Vallecas en la 15. Y no será ninguna broma el tramo final del campeonato en el que el Cartagena y el resto de clubes se estarán jugando las habichuelas. El Espanyol, el Almería, el Lugo en Anxo Carro y el Girona en el Cartagonova serán los cuatro últimos rivales de un campeonato en el que para ese entonces el Cartagena quiere estar mirando hacia arriba o, al menos, estar en una situación cómoda para no pasarlas canutas y mantenerse en la categoría de plata.