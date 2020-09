ElPozo Murcia apuesta por comenzar la Liga el 4 de octubre

ElPozo Murcia quiere "empezar a competir cuanto antes" y aboga por comenzar la Liga el 4 de octubre y no el 18, que son las dos opciones que hay planteadas para el inicio de la Liga en la Primera División de fútbol sala, y se le está haciendo "larga" la pretemporada, tal y como ha reconocido su director general y deportivo, Fran Serrejón.



El ejecutivo grana ha hecho esas declaraciones este martes un día después de conocerse que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicara que la competición empezará el día 18 del próximo mes, aunque eso es algo que está supeditado al protocolo gubernamental.





????? Fran Serrejón, Director General



??Preparando los amistosos de pretemporada

?? Inicio Liga: "Queremos empezar cuanto antes de cara a la @UEFAFutsal "



??https://t.co/GFV4iAWuYK — ElPozo Murcia FS (@ElPozoMurcia_FS) September 1, 2020

El objetivo de los clubes continúa siendo empezar dos semanas antes de esa fecha y a ello se ha referido Serrejón."Vamos dando pasos y desde que empezamos la pretemporada el 30 de julio ha pasado un mes y no sabíamos nada.", ha indicado.Con respecto a las fechas que se barajan ha comentado lo siguiente:Cabe recordar que ElPozo está clasificado para la Final a Cuatro del torneo continental, programada para los días que van del 8 a 11 de octubre en el Palau Blaugrana y con los murcianos debutando el 9 en su semifinal frente al Tyumen ruso."Nuestra oportunidad está ahí y no pensamos en el rival aunque su liga acabe de terminar y el día 12 comenzará la próxima temporada. Nuestros jugadores están trabajando muy bien y están implicados y mentalizados de la importancia de la competición y no nos lamentaremos porque el rival llegue mejor preparado", ha manifestado., aunque se espera la disputa de algunos encuentros ya desde esta semana."Una vez que la Federación autorizó la celebración de partidos amistosos vamos a ello, pero", ha señalado el dirigente grana.